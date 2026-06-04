4 de junio de 2026
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Salud

El Ministerio de Salud busca mejorar el sistema de cobro a obras sociales y prepagas

El Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal) asistirá a los hospitales en tareas administrativas.

El Ministerio de Salud busca mejorar el sistema de cobro a obras sociales y prepagas que hace el Reforsal.

El Ministerio de Salud busca mejorar el sistema de cobro a obras sociales y prepagas que hace el Reforsal.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Ministerio de Salud y Deportes habilitó a los hospitales y centros de salud públicos a firmar acuerdos con el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal) para recibir asistencia técnica en tareas administrativas para mejorar la facturación, el recupero de fondos y la digitalización de los procesos.

A través de la resolución 946, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la cartera apunta a resolver las dificultades que encuentran actualmente para recuperar recursos económicos, originados en deficiencias administrativas, falta de estandarización de procedimientos y problemas en la registración de datos. Es por esto que buscan modernizar los siguientes aspectos:

  • Circuitos vinculados a la admisión de los pacientes
  • Registración del paciente
  • Trazabilidad de las prestaciones
  • Gestión documental
  • Prefacturación
  • Facturación
  • Gestión administrativa del recupero

El financiamiento de estas tareas se realizará con parte del dinero que los propios hospitales recuperen al cobrarles a obras sociales y prepagas por la atención de sus afiliados. Los nosocomios deberán reintegrar los costos de ese trabajo, principalmente los salarios del personal que Reforsal destine y los gastos operativos asociados.

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Desde el Gobierno sostuvieron que la medida se enmarca en la estrategia de transformación digital del sistema sanitario para homogeneizar los procedimientos administrativos en toda la red pública de salud. La resolución también aprobó un modelo de convenio y faculta a la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud a dictar las normas complementarias necesarias para su implementación.

Qué es el Reforsal

El Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal) es un organismo creado por la Ley 9.535 que tiene como función principal optimizar la gestión financiera mediante el cobro de las prestaciones realizadas en hospitales públicos a pacientes con cobertura de salud.

Su objetivo es destinar los fondos recuperados a la reinversión directa en el sistema sanitario. Esto incluye mejoras críticas en infraestructura y la adquisición de equipamiento esencial. Entre las áreas que más recaudan están las urgencias y emergencias; los servicios de alta y mediana complejidad únicos; y los hospitales regionales y departamentales.

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