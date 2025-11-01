1 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Crece la demanda

Reforsal: estas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público

Desde su implementación, la recaudación en Salud ronda los $27.000 millones. El hospital Notti, Central y Lagomaggiore, los más demandados.

Reforsal: estas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público.

Reforsal: estas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público.

 Por Natalia Mantineo

A más de un año de su implementación, el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL) ha facturado más de $27.000 millones a obras sociales y prepagas por la atención de sus afiliados en diferentes nosocomios públicos de toda la provincia de Mendoza.

En diálogo con Sitio Andino, el ministro de Salud. Rodolfo Montero, destacó que "esta recaudación se concentra en áreas específicas donde el sector público se consolida como el principal prestador, tanto por complejidad como por ubicación geográfica".

Lee además
Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza.
Para tener en cuenta

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza
Reclaman la plena aplicación de la Ley de Emergencia video
Será escalonado

Aumento para el sector de discapacidad: los trabajadores advierten que "todavía no alcanza"
hospital central, dengue, enfermedades respiratorias, consultorios.jpg
El Hospital Central se consolida como uno de los efectores donde se registran más atención de pacientes con obra social.

El Hospital Central se consolida como uno de los efectores donde se registran más atención de pacientes con obra social.

El sistema de Salud Pública, en alza

El Ministerio de Salud precisó que si bien el volumen de facturación a obras sociales es "muy variable," se distinguen tres grandes ejes que concentran la mayor demanda y, por ende, la mayor facturación del Reforsal:

Urgencias y Emergencias:

Los hospitales de referencia como el Central, Perrupato (Este) y Schestakow (Sur) concentran un alto volumen de facturación debido a la atención de urgencias y accidentes, sin importar la cobertura del paciente.

De acuerdo con los datos proporcionados:

  • Atención de impacto: gran parte de lo facturado proviene de consultas e intervenciones de urgencia y la atención de pacientes con cosas graves o accidentes de tránsito.

  • Función de "Comandancia Central": el sistema público funciona como el primer receptor de urgencias, y es donde recae la atención de gran parte de los pacientes complejos en esta área.

Entrevista Rodolfo Montero, ministro de salud, hospital lagomaggiore, maternidad, neonatologia
Rodolfo Montero, ministro de Salud.

Rodolfo Montero, ministro de Salud.

Servicios de alta y mediana complejidad únicos:

"Existen áreas donde la respuesta privada es nula o insuficiente, dejando al sistema público como único prestador", explicó Montero y brindó una serie de ejemplos:

  • Pediatría de alta complejidad (Hospital Notti): es la institución que mayor volumen concentra en su área. Resuelve determinadas condiciones de salud que solo puede atender el Notti. Además, sostiene una guardia pediátrica de gran esfuerzo y demanda.

  • Quemados (Hospital Lagomaggiore): se trata de un servicio que no tiene otro lugar de atención en la provincia.

notti.jpg
El Hospital Notti es uno de los nosocomios pedátricos que más demanda tiene en la provincia.

El Hospital Notti es uno de los nosocomios pedátricos que más demanda tiene en la provincia.

Hospitales regionales y departamentales:

En el interior de la provincia de Mendoza, la dependencia del sistema público es casi total, lo que incrementa su facturación a las obras sociales.

  • Respuesta única: en zonas como el Valle de Uco o el Sur (donde han cerrado o mermado servicios de urgencia clínicas importantes), los hospitales departamentales concentran toda o casi toda la atención. Esto se debe a que el sector privado en estas regiones ofrece una respuesta muy limitada a la problemática de salud general.

Hospital Regional Alfredo Perrupato, San Martín, urgencias, hospitalario, médicos, salud, emergencias zona este
En el interior de la provincia, la mayor cantidad de atención médica se concentra en el sector público.

En el interior de la provincia, la mayor cantidad de atención médica se concentra en el sector público.

La demanda ambulatoria, en aumento

A la complejidad de las urgencias se suma el crecimiento de lo ambulatorio (consultas y medicamentos). Este fenómeno se debe principalmente a las fallas en la cobertura de las obras sociales que empujan a sus afiliados hacia los centros de salud y consultorios públicos.

  • Impacto de costos: muchos profesionales, incluyendo pediatras, han dejado de atender por obras sociales y prepagas, cobrando 30.000 a 40.000 pesos por consulta particular. "Familias de clase media que antes iban a sus pediatras hoy recurren a los centros de salud públicos para los controles de sus hijos para evitar pensar en 100 mil pesos para llevar a los tres chicos a control", reflexionó el ministro de Salud.

  • Contratos mermados: gran parte de las obras sociales han disminuido sus contratos con prestadores o tienen escasa cobertura fuera del Gran Mendoza, lo que obliga a sus afiliados a recurrir al hospital.

  • Pagos informales: el cobro de plus, extras o pagos de bolsillo por parte de prestadores privados también desincentiva el uso de la obra social, llevando a los pacientes al sistema público.

Guardia, hospital pediátrico, notti.jpg
Muchos pediatras dejaron de recibir obra social y eso impacta directamente en el sector público.

Muchos pediatras dejaron de recibir obra social y eso impacta directamente en el sector público.

Facturación por estadía

Finalmente, aunque sean menos pacientes, las áreas con los costos más altos, como días de estadía en áreas complejas (Terapia, Quemados o cirugías), aportan mucho en facturación por el alto costo de las prácticas.

El objetivo de REFORSAL es claro: recuperar estos costos para reinvertirlos en el fortalecimiento y equipamiento del sistema público de salud, evitando que los mendocinos subsidien a las entidades que cobran una cuota por dar esa cobertura.

Temas
Seguí leyendo

Qué le pasó a Jorge Rial: preocupación por su estado de salud

Godoy Cruz se suma al Noviembre Azul con acciones de cuidado para los hombres

San Carlos se suma a Octubre Rosa con actividades y mensajes de cuidado

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

El medicamento "gemelo" de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar

Tunuyán se tiñó de rosa con una caminata educativa junto a estudiantes y profesionales

Fantasías sexuales: cómo explorarlas en la pareja y la necesidad de comunicarlas sin tabúes

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 2 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Tragedia en el Parque San Martín.
Lamentable episodio

Tragedia en el Parque: un niño murió y otro resultó gravemente herido tras ser atropellados

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre

Se produjo un asesinato este viernes en Chapanay.
Asesinato

Mataron a un joven en San Martín y buscan a un expolicía por el homicidio

Se registró la caída de granizo en varios distritos del Sur este viernes.
Precipitaciones en el Sur

Cayó granizo en algunas zonas de San Rafael y continúa el alerta por tormentas

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y a qué zonas afectará

Te Puede Interesar

Reforsal: estas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público.
Crece la demanda

Reforsal: estas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público

Por Natalia Mantineo
Tragedia en el Parque San Martín.
Lamentable episodio

Tragedia en el Parque: un niño murió y otro resultó gravemente herido tras ser atropellados

Por Sitio Andino Policiales
El Gobierno habló tras los cambios anunciados en el gabinete.
Se rearma el equipo presidencial

"Ciclo cumplido": la justificación del Gobierno a los cambios en el gabinete

Por Sitio Andino Política