Reforsal: estas son las áreas de Salud que más dinero recaudan dentro del sistema público.

A más de un año de su implementación, el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza ( REFORSAL ) ha facturado más de $27.000 millones a obras sociales y prepagas por la atención de sus afiliados en diferentes nosocomios públicos de toda la provincia de Mendoza.

En diálogo con Sitio Andino, el ministro de Salud. Rodolfo Montero , destacó que "esta recaudación se concentra en áreas específicas donde el sector público se consolida como el principal prestador, tanto por complejidad como por ubicación geográfica".

El Ministerio de Salud precisó que si bien el volumen de facturación a obras sociales es "muy variable," se distinguen tres grandes ejes que concentran la mayor demanda y, por ende, la mayor facturación del Reforsal:

El Hospital Central se consolida como uno de los efectores donde se registran más atención de pacientes con obra social.

Los hospitales de referencia como el Central , Perrupato (Este) y Schestakow (Sur) concentran un alto volumen de facturación debido a la atención de urgencias y accidentes, sin importar la cobertura del paciente.

De acuerdo con los datos proporcionados:

Atención de impacto: gran parte de lo facturado proviene de consultas e intervenciones de urgencia y la atención de pacientes con cosas graves o accidentes de tránsito.

Función de "Comandancia Central": el sistema público funciona como el primer receptor de urgencias, y es donde recae la atención de gran parte de los pacientes complejos en esta área.

Entrevista Rodolfo Montero, ministro de salud, hospital lagomaggiore, maternidad, neonatologia Rodolfo Montero, ministro de Salud. Foto: Yemel Fil

Servicios de alta y mediana complejidad únicos:

"Existen áreas donde la respuesta privada es nula o insuficiente, dejando al sistema público como único prestador", explicó Montero y brindó una serie de ejemplos:

Pediatría de alta complejidad (Hospital Notti): es la institución que mayor volumen concentra en su área. Resuelve determinadas condiciones de salud que solo puede atender el Notti. Además, sostiene una guardia pediátrica de gran esfuerzo y demanda.

Quemados (Hospital Lagomaggiore): se trata de un servicio que no tiene otro lugar de atención en la provincia.

notti.jpg El Hospital Notti es uno de los nosocomios pedátricos que más demanda tiene en la provincia.

Hospitales regionales y departamentales:

En el interior de la provincia de Mendoza, la dependencia del sistema público es casi total, lo que incrementa su facturación a las obras sociales.

Respuesta única: en zonas como el Valle de Uco o el Sur (donde han cerrado o mermado servicios de urgencia clínicas importantes), los hospitales departamentales concentran toda o casi toda la atención. Esto se debe a que el sector privado en estas regiones ofrece una respuesta muy limitada a la problemática de salud general.

Hospital Regional Alfredo Perrupato, San Martín, urgencias, hospitalario, médicos, salud, emergencias zona este En el interior de la provincia, la mayor cantidad de atención médica se concentra en el sector público. Foto: Cristian Lozano

La demanda ambulatoria, en aumento

A la complejidad de las urgencias se suma el crecimiento de lo ambulatorio (consultas y medicamentos). Este fenómeno se debe principalmente a las fallas en la cobertura de las obras sociales que empujan a sus afiliados hacia los centros de salud y consultorios públicos.

Impacto de costos: muchos profesionales, incluyendo pediatras , han dejado de atender por obras sociales y prepagas, cobrando 30.000 a 40.000 pesos por consulta particular. "Familias de clase media que antes iban a sus pediatras hoy recurren a los centros de salud públicos para los controles de sus hijos para evitar pensar en 100 mil pesos para llevar a los tres chicos a control", reflexionó el ministro de Salud.

Contratos mermados: gran parte de las obras sociales han disminuido sus contratos con prestadores o tienen escasa cobertura fuera del Gran Mendoza, lo que obliga a sus afiliados a recurrir al hospital.

Pagos informales: el cobro de plus, extras o pagos de bolsillo por parte de prestadores privados también desincentiva el uso de la obra social, llevando a los pacientes al sistema público.

Guardia, hospital pediátrico, notti.jpg Muchos pediatras dejaron de recibir obra social y eso impacta directamente en el sector público.

Facturación por estadía

Finalmente, aunque sean menos pacientes, las áreas con los costos más altos, como días de estadía en áreas complejas (Terapia, Quemados o cirugías), aportan mucho en facturación por el alto costo de las prácticas.

El objetivo de REFORSAL es claro: recuperar estos costos para reinvertirlos en el fortalecimiento y equipamiento del sistema público de salud, evitando que los mendocinos subsidien a las entidades que cobran una cuota por dar esa cobertura.