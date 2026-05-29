Invertirán 8.000 millones de dólares en investigaciones biomédicas de alta complejidad

El gobierno nacional anunció una millonaria inversión para desarrollar investigaciones biomédicas de alta complejidad en los próximos seis años. Se trata de una iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe).

Según comunicó el Ejecutivo, la inversión será de 8.000 millones de dólares con el objetivo de potenciar las capacidades científicas locales , promover el empleo altamente calificado y fortalecer la inserción del país en las cadenas globales de investigación y desarrollo.

Este viernes se desarrolló el encuentro en el que participó el presidente Javier Milei , el ministro de Salud, Mario Lugones ; el presidente de CAEMe, Gastón Domingues Caetano; el gerente general de Merck & Co., Carlos Annes; la gerente general de Roche, María Pía Orihuela; la gerente general de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el gerente general de Novartis, Francisco García; el gerente general de GlaxoSmithKline, Maximiliano Gutiérrez; la gerente general de Sanofi, Carolina López Camelo; y la gerente general de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.

De acuerdo al gobierno nacional, "esta iniciativa permitirá fortalecer los recursos existentes y generar nuevas capacidades científicas, tecnológicas y profesionales para mejorar el acceso de los pacientes a terapias innovadoras y tecnologías de última generación".

El rol de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales

CAEMe representa a las empresas farmacéuticas de innovación en el país, y promoverá que sus laboratorios asociados realicen una inversión total acumulada de 8.000 millones de dólares en investigación clínica durante los próximos seis años.

La Cámara detalló que "más de 50.000 pacientes participan en 1.000 estudios clínicos. Solo en 2025 ANMAT aprobó 290 nuevos estudios, un 8% más que el año anterior, reflejando el dinamismo del sector y las oportunidades para que la innovación en salud se convierta en un motor estratégico del desarrollo argentino".

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"Es una gran noticia, que va a fortalecer el desarrollo profesional en el país y acercar la innovación médica a los pacientes", expresó el Ministro de Salud. Además, aclaró que "se trata de estudios que se desarrollan en instituciones públicas y privadas, con equipos altamente calificados, y que permiten aplicar conocimiento científico al desarrollo de nuevos tratamientos, evaluar su seguridad y eficacia, y generar evidencia con estándares internacionales".