Desarticularon una banda que robaba motos de forma violenta en Las Heras: cuatro detenidos

Desarticularon una organización dedicada al robo de motos tras seis allanamientos en Las Heras

La Policía de Mendoza desarticuló una organización vinculada al robo de motos tras una investigación encabezada por la División Sustracción Automotores (DSA) . El procedimiento se concretó este jueves con seis allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de Las Heras y terminó con cuatro hombres detenidos.

Según la investigación, los sospechosos actuaban bajo una modalidad reiterada: ingresaban de manera violenta a viviendas , forzando portones, rejas y cierres perimetrales, para sustraer motos que luego eran comercializadas en el mercado ilegal .

La policía desarticuló una organización vinculada al robo de motos y bicicletas en Las Heras.

Las medidas judiciales fueron ordenadas por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores , luego de distintas tareas investigativas y de la recolección de pruebas realizadas por personal policial.

Motos robadas, herramientas y un auto secuestrado

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron una Honda Falcon 400cc, una Honda XRE 300cc, una Honda Wave 110cc y una IKA 110cc. De acuerdo con la información oficial, tres de los rodados tenían pedido de secuestro por robo, mientras que otro presentaba adulteraciones en los números de motor y chasis.

moto recuperada Se recuperó al menos tres modelos de motos en el allanamiento. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Además, en los domicilios allanados recuperaron tres bicicletas robadas y secuestraron un automóvil Citroën C3, que habría sido utilizado para cometer los hechos investigados.

La Policía también incautó herramientas y elementos utilizados para irrumpir en viviendas, entre ellos barretas, alicates, pinzas, tijeras de corte, destornilladores y llaves.

Celulares, documentación y otros elementos bajo peritaje

En el marco de la causa, fueron secuestrados además cuatro teléfonos celulares, documentación vehicular de procedencia dudosa, prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la investigación.

robo las heras Los detenidos y todo el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Por disposición judicial, los detenidos y todo el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las pericias y medidas procesales sobre los vehículos recuperados.