El productor que sufrió el robo de ganado en General Alvear rechazó la prisión domiciliaria de los detenidos

El productor manifestó su preocupación ante la posibilidad de que algunos de los acusados reciban prisión domiciliaria Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Días atrás un productor ganadero sufrió el robo de animales en la Ruta 18, específicamente en el paraje Soitué de General Alvear . En el hecho quedó involucrado un efectivo policial de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), quien se encuentra detenido junto a otros dos hombres. El damnificado pidió que permanezcan en prisión mientas avanza la investigación judicial.

A raíz del caso, Ramón Carabajal dialogó con Noticiero Andino y denunció la existencia de una presunta banda dedicada al abigeato que operaría en distintos puntos de la zona sur mendocina y que, según afirmó, tendría vínculos con efectivos policiales.

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Durante este miércoles, la Ministra de Seguridad , Mercedes Rus se reunirá en General Alvear para reunirse con referentes del sector ganadero y dialogar sobre la situación que preocupa a los productores.

El productor manifestó su preocupación ante la posibilidad de que algunos de los acusados reciban prisión domiciliaria por decisión judicial. "No queremos que les den prisión domiciliaria porque viven muy cerca de donde robaban", afirmó.

Según explicó, teme que existan otros integrantes de la organización que todavía no hayan sido identificados y que puedan entorpecer la causa o continuar cometiendo delitos. Además, indicó que entre los detenidos habría un policía involucrado en la maniobra. "Es un delincuente y estaba muy preparado para hacer eso", sostuvo.

Crecen las sospechas de complicidad policial

La víctima aseguró que durante meses realizaron reiterados llamados a la Policía Rural para denunciar movimientos sospechosos en caminos y fincas de la región, aunque, según denunció, nunca obtuvieron respuestas efectivas.

"Llamaban a la policía y nunca aparecían. Nunca controlaban a nadie", expresó el productor, quien señaló que vecinos de Punta del Agua, Canaleja y La Mora atravesaban situaciones similares.

De acuerdo al testimonio, los hechos de abigeato se repetían desde hacía más de un año en distintos campos de la zona. Sin embargo, en los últimos meses, la frecuencia de los robos habría aumentado considerablemente.

Antes pasaban más días, pero últimamente iban hasta dos veces por semana Antes pasaban más días, pero últimamente iban hasta dos veces por semana

Frente a la falta de respuestas, los propios productores rurales comenzaron a organizarse para vigilar los caminos y alertarse entre vecinos mediante grupos de comunicación. "Teníamos a los vecinos en guardia y así pudimos saber cuándo iban", relató.

Cómo ocurrió el robo de ganado en General Alvear

El hecho ocurrió el sábado 9 de mayo cerca de las 22.13 en inmediaciones de la Ruta 184, en el paraje Soitué. Un llamado al 911 alertó que la víctima, identificada como R.C., perseguía a los presuntos responsables de un hecho de cuatrerismo en Villa Atuel.

Los sospechosos se desplazaban inicialmente en una Toyota Hilux blanca desde Soitué en dirección a Jaime Prats. A partir de la denuncia, efectivos de la Policía Rural montaron un control sobre la Ruta 184 y comenzaron una intensa persecución para dar con los acusados.

camioneta vuelco caso abigeato general alvear Durante la persecución en General Alvear, la camioneta de la víctima volcó. Foto: Gentileza a Medios Andinos.

A partir de la denuncia, efectivos de la Policía Rural montaron un control sobre la Ruta 184 y comenzaron una intensa persecución para dar con los acusados. En medio del procedimiento, la camioneta Ford Ranger en la que circulaba el damnificado volcó. Tanto el conductor como su acompañante debieron ser asistidos tras el accidente, aunque se encontraban fuera de peligro.

El productor también describió el momento más violento del episodio, cuando uno de los sospechosos habría utilizado un arma de fuego. "Me disparó en la camioneta y después me puso el revólver casi en la cabeza", recordó.

Actualmente, la Justicia investiga si efectivamente existieron disparos durante el procedimiento y se realizan pericias sobre el arma secuestrada. "Es algo gravísimo. Nunca me había pasado", concluyó la víctima.