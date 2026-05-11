Robo, persecución y un detenido tras una entradera en Luján de Cuyo

El arma que portaba el sospechoso y que quedó abandonada en el auto.

Un violento robo a una familia de Luján de Cuyo derivó en una intensa persecución que comenzó en ese departamento y terminó en Godoy Cruz, donde la policía detuvo a uno de los presuntos autores del atraco, y secuestro distintos objetos de relevancia para la investigación.

El robo ocurrió cerca de las 3 de este lunes en una vivienda ubicada en Los Álamos y Unión, en zona de Las Vertientes del Pedemonte, en Luján de Cuyo, donde al menos tres sujetos asaltaron a siete personas y se alzaron con más de un millón de pesos.

Tiene un extenso prontuario y volvió a ser detenido tras un robo en Godoy Cruz

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La persecución terminó en Terrada y Formosa de Godoy Cruz , donde la policía capturó a uno de los sospechosos, a quien le incautaron un arma, chalecos anti bala y objetos de dudosa procedencia. El resto de los maleantes, logró escapar.

Según fuentes policiales, los tres delincuentes armados irrumpieron en la casa cuando en el interior había 7 personas. Todas ellas fueron amenazadas, reducidas y atadas con precinto.

Municiones secuestro incautacion

De esta forma, los delincuentes se alzaron con dos bolsos con dinero, celulares y objetos de valor. Acto seguido escaparon, según declararon las víctimas, a bordo de un Toyota Yaris.

Con esa información aportada por los damnificados, la policía realizó un operativo cerrojo y minutos después, en Paso y San Martín de Luján de Cuyo, un móvil detectó el coche de los sospechosos.

Lo cierto es que el conductor del Yaris, lejos de detener la marcha, aceleró y escapó, iniciándose así una persecución por distintas calles del Gran Mendoza.

La misma finalizó en el barrio Covimet, donde los ladrones abandonaron el coche y escaparon corriendo. Sin embargo, uno de estos fue atrapado por los efectivos.

En el interior del rodado hallaron una escopeta sin número fabril, un chaleco de transporte y una funda porta placa policial. En tanto que se constató que el dominio colocado no coincidía con el grabado de cristales y que el vehículo registraba pedido de secuestro por hurto agravado desde el 5 de enero de este año.