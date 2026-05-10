Un megaoperativo policial en el Gran Mendoza terminó con 18 detenidos, armas y droga secuestrada

Los procedimientos fueron realizados por la Unidad de Acción Preventiva (UAP) en distintos puntos del Gran Mendoza Foto: Cristian Lozano

La Policía de Mendoza llevó adelante una serie de patrullajes preventivos y operativos de control en distintos departamentos del Gran Mendoza que culminaron con 18 personas aprehendidas . Además, secuestraron armas de fuego, droga, vehículos con pedidos judiciales y diversos elementos vinculados a hechos delictivos.

Los procedimientos fueron desarrollados por efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) en Luján de Cuyo, Guaymallén, Godoy Cruz, Capital, Maipú y Las Heras , en maniobras de prevención que despliega la fuerza provincial.

Hallaron en San Carlos a la adolescente desaparecida en Malargüe: detuvieron al hombre que la acompañaba

Uno de los procedimientos se concretó en la intersección de Arístides y Olascoaga , en Ciudad , donde efectivos policiales aprehendieron a un hombre que registraba una medida pendiente de comparendo y citación solicitada por un Juzgado Contravencional de Luján de Cuyo.

En Guaymallén , dentro del barrio Grilli Sur, los uniformados detuvieron a otro sujeto que tenía un pedido de captura vigente emitido por una Oficina Fiscal de Violencia de Género.

móvil policial, operativos, mendoza, policía La Policía de Mendoza llevó adelante una serie de patrullajes preventivos y operativos de control en el Gran Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

A su vez, en Las Heras, sobre Lisandro Moyano y Tomás Guido, la Policía detuvo a un hombre acusado de incumplir una prohibición de acercamiento en el barrio Plumerillo Sur.

Otro operativo tuvo lugar en Montes de Oca y Gorriti, en Godoy Cruz, donde dos hombres fueron aprehendidos durante un control preventivo en el barrio Parque Sur. Uno de ellos llevaba una bolsa con sustancia verde amarronada y además poseía dos medidas pendientes de captura. El segundo registraba una medida de comparendo y citación.

Amenazas con armas y secuestro de elementos

En el barrio Cooperativa Bermejo, de Guaymallén, dos hombres fueron detenidos tras ser denunciados por arrojar piedras contra una vivienda y amenazar al propietario con un arma de fuego. Durante un rastrillaje en la zona, los efectivos encontraron una pistola que habría sido utilizada en el hecho.

arma, detención, policía de mendoza Otro procedimiento se desarrolló en el barrio Campo Pappa, luego de que un hombre fuera acusado de amenazar a una familia con un arma. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Otro procedimiento se desarrolló en el barrio Campo Pappa, de Godoy Cruz, luego de que un hombre fuera acusado de amenazar a una familia con un arma. El sospechoso fue localizado en calles Darwin y Punta Arenas, donde intentó deshacerse de un elemento y escapar. Finalmente fue detenido en calle Salvador Arias. Posteriormente, los policías secuestraron una réplica plástica de arma de fuego envuelta con cinta aisladora negra.

En tanto, en calles Chapanay y Cayetano Silva, también en Godoy Cruz, efectivos identificaron una camioneta Renault Kangoo estacionada con personas en su interior. Durante la requisa secuestraron un revólver calibre 22 con seis cartuchos, un pistolón, una balanza de precisión, marihuana y cocaína. Dos hombres quedaron aprehendidos.

Intentos de robo frustrados y persecuciones

En Guaymallén, sobre Bandera de los Andes y Tropero Sosa, efectivos policiales frustraron un intento de robo a una concesionaria y detuvieron a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad.

Según informaron fuentes policiales, los hombres fueron sorprendidos mientras palanqueaban una persiana metálica del comercio. En el lugar se secuestraron una pinza corta pernos, un destornillador y una barreta presuntamente utilizadas para cometer el ilícito.

Otro operativo se registró en Godoy Cruz, sobre calle Paso de los Andes, luego de una denuncia por un hombre que caminaba sobre los techos de viviendas de la zona. Tras un patrullaje, el sospechoso fue localizado en calle Juan B. Justo con un ventilador en su poder. Intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue detenido luego de una breve persecución.

Secuestro de droga en controles preventivos

Durante recorridos preventivos en el asentamiento Estación Agrelo, en Luján de Cuyo, efectivos policiales detectaron una motocicleta con los guarismos adulterados y limados. Junto al rodado fue detenido un hombre que llevaba un frasco con sustancia vegetal y un cuchillo de grandes dimensiones oculto entre la ropa.

droga, detención, policía de mendoza Junto al rodado fue detenido un hombre que llevaba un frasco con sustancia vegetal y un cuchillo de grandes dimensiones. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En otro procedimiento realizado en Maipú, sobre lateral norte de Paso y Cerro Juncal, la Policía detuvo a un motociclista que transportaba flores de cannabis sativa en una riñonera mientras circulaba en una KTM Duke 200 cc.

Además, en Godoy Cruz, en calles Dique Potrero de los Funes y Segundo Sombra, efectivos interceptaron a un motociclista que intentó escapar de un control policial. Tras la aprehensión, los uniformados secuestraron una bolsa con sustancia verde amarronada que llevaba entre sus prendas.

Vehículos robados y rodados adulterados

En el barrio La Favorita, de Capital, personal policial secuestró una motocicleta Motomel Serie 2 de 150 cc que tenía un pedido vigente solicitado por la Oficina Fiscal Virtual. El conductor circulaba sin casco y sin documentación.

En Godoy Cruz, sobre calle Arturo Illia y La Virgen, fue detenido el conductor de una motocicleta Honda GLH 150 cc que registraba un pedido por robo agravado en la provincia de San Luis.

moto, policía de mendoza Personal policial secuestró una motocicleta Motomel Serie 2 de 150 cc que tenía un pedido vigente. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Otro procedimiento se desarrolló en Guaymallén, en la intersección de Mitre y Rivadavia, donde efectivos interceptaron a un motociclista que circulaba a alta velocidad y sin respetar normas de tránsito. Tras verificar los datos del rodado, constataron que la motocicleta Honda Wave 110 cc tenía un pedido de secuestro activo por averiguación de robo.

Finalmente, en Maipú, sobre calles Patricia Mendocina y Barcala, los uniformados secuestraron un Renault Duna con pedido por hurto agravado solicitado por la Oficina Fiscal Virtual. El conductor quedó aprehendido.