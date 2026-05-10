10 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
nieto

Día Nacional del Ahijado y el Nieto: por qué se celebra hoy, 10 de mayo

Este 10 de mayo, se conmemora el Día Nacional del Ahijado y el Nieto. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Nacional del Ahijado y el Nieto: por qué se celebra hoy, 10 de mayo

Día Nacional del Ahijado y el Nieto: por qué se celebra hoy, 10 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada segundo domingo de mayo se celebra en Argentina el Día Nacional del Ahijado y el Nieto, una fecha especial que busca destacar la importancia de los vínculos familiares y fortalecer la relación entre abuelos y nietos, así como también entre padrinos, madrinas y ahijados.

Esta efeméride tiene como principal objetivo reconocer el valor afectivo de esas figuras dentro del entorno familiar, muchas veces fundamentales en la crianza, el acompañamiento y el apoyo emocional. Además, la jornada invita a compartir tiempo de calidad, reforzar la unión familiar y brindar un reconocimiento especial a relaciones que van más allá del núcleo integrado por padres, madres y hermanos.

Lee además
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2427 y números ganadores del domingo 10 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2427 y números ganadores del domingo 10 de mayo
Resultados del Quini 6 hoy domingo 10 de mayo: números ganadores del sorteo 3372

Resultados del Quini 6 hoy domingo 10 de mayo: números ganadores del sorteo 3372
nieto, abuela
Hoy es el Día Nacional del Ahijado y el Nieto

Hoy es el Día Nacional del Ahijado y el Nieto

Cómo surgió el Día Nacional del Ahijado y el Nieto

En sus comienzos, el Día del Nieto se celebraba cada 11 de mayo en Argentina. Sin embargo, a partir de 2008, la fecha fue unificada con el Día del Ahijado por iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete y sectores comerciales vinculados a la actividad.

La intención de esta propuesta fue impulsar el movimiento comercial durante una jornada dedicada especialmente a los más chicos, promoviendo la compra de regalos y celebraciones familiares. Con el paso del tiempo, la fecha logró instalarse en el calendario argentino y hoy es aprovechada por muchas familias para compartir reuniones, mensajes y gestos de cariño hacia ahijados y nietos.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1353 del domingo 10 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy,domingo 10 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 10 de mayo

"Nada en el cuerpo es casual": la teoría que explica las enfermedades desde las emociones

Hogar Santa Marta: el plan de traslado y futuro de los abuelos

Leve ascenso de la temperatura para este domingo en Mendoza

El drama de la indigencia en Capital: más de 500 personas viven hoy en la calle

Quiénes fueron las figuras que visitaron la carpa de Medios Andinos en Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
Geriátrico Santa Marta: detalles reales de la venta y cuál será el futuro de los residentes.

Hogar Santa Marta: el plan de traslado y futuro de los abuelos

Las Más Leídas

La Fiesta Nacional de la Ganadería reunió a los principales referentes de la política mendocina.

La Fiesta Nacional de la Ganadería reunió a los principales referentes de la política mendocina

Una mujer fue atropellada en Las Heras y murió: cómo ocurrió

Conmoción en Las Heras por la muerte de una mujer atropellada: qué revelaron las cámaras

Personas en situación de calle en Ciudad: se duplicó la cifra y amplían los refugios

El drama de la indigencia en Capital: más de 500 personas viven hoy en la calle

Varios lanzados por la gobernación y las intendencias en la Fiesta de la Ganadería.

Festival de precandidatos en la Fiesta de la Ganadería: los nombres que "se lanzaron" en el Sur

Ulpiano Suárez - Intendente de Capital

Quiénes fueron las figuras que visitaron la carpa de Medios Andinos en Alvear