Día Nacional del Ahijado y el Nieto: por qué se celebra hoy, 10 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad







Cada segundo domingo de mayo se celebra en Argentina el Día Nacional del Ahijado y el Nieto, una fecha especial que busca destacar la importancia de los vínculos familiares y fortalecer la relación entre abuelos y nietos, así como también entre padrinos, madrinas y ahijados.

Esta efeméride tiene como principal objetivo reconocer el valor afectivo de esas figuras dentro del entorno familiar, muchas veces fundamentales en la crianza, el acompañamiento y el apoyo emocional. Además, la jornada invita a compartir tiempo de calidad, reforzar la unión familiar y brindar un reconocimiento especial a relaciones que van más allá del núcleo integrado por padres, madres y hermanos.

nieto, abuela Hoy es el Día Nacional del Ahijado y el Nieto

Cómo surgió el Día Nacional del Ahijado y el Nieto En sus comienzos, el Día del Nieto se celebraba cada 11 de mayo en Argentina. Sin embargo, a partir de 2008, la fecha fue unificada con el Día del Ahijado por iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete y sectores comerciales vinculados a la actividad.

La intención de esta propuesta fue impulsar el movimiento comercial durante una jornada dedicada especialmente a los más chicos, promoviendo la compra de regalos y celebraciones familiares. Con el paso del tiempo, la fecha logró instalarse en el calendario argentino y hoy es aprovechada por muchas familias para compartir reuniones, mensajes y gestos de cariño hacia ahijados y nietos.

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