Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 10 de mayo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 10 de mayo una jornada con tiempo bueno con temperatura en ascenso.

El viento durante el día será débil del norte entre las 10 y las 19 principalmente en las zonas Este y Sur. En alta montaña el cielo estará despejado.