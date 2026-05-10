10 de mayo de 2026
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Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 10 de mayo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará despejada en el llano. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

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Foto: Yemel Fil
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Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 10 de mayo una jornada con tiempo bueno con temperatura en ascenso.

El viento durante el día será débil del norte entre las 10 y las 19 principalmente en las zonas Este y Sur. En alta montaña el cielo estará despejado.

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Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: entre 16°C y 17°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): entre 0°C y 1°C, con probabilidad de heladas parciales.
  • Mínima (resto de la provincia): entre 3°C y 4°C.

Pronóstico del tiempo extendido

  • Lunes 11 de mayo: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura Máxima: 19°C | Mínima: 5°C.

  • Martes 12 de mayo: Continúa el ascenso de la temperatura, con el cielo parcialmente nublado. Máxima: 23°C | Mínima: 8°C.
  • Miércoles 13 de mayo: Descenso de la temperatura con una jornada parcialmente nublada. Máxima: 21°C | Mínima: 7°C.

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