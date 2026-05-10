Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 10 de mayo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 10 de mayo una jornada con tiempo bueno con temperatura en ascenso.
10 de mayo de 2026
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará despejada en el llano. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 10 de mayo una jornada con tiempo bueno con temperatura en ascenso.
El viento durante el día será débil del norte entre las 10 y las 19 principalmente en las zonas Este y Sur. En alta montaña el cielo estará despejado.
Lunes 11 de mayo: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura Máxima: 19°C | Mínima: 5°C.