31 de julio de 2026
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Tras el viento Zonda, así quedó Mendoza: el balance de los daños

Las ráfagas del Zonda llegaron este viernes al Gran Mendoza y al Valle de Uco, donde provocaron complicaciones en el tránsito, la suspensión de clases y una persona herida.

Tras el viento Zonda, así quedó Mendoza: el balance de los daños
Tras el viento Zonda, así quedó Mendoza: el balance de los daños Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Pronosticado para este viernes, el viento Zonda llegó a varios sectores de Mendoza y dejó a su paso destrozos y diversas complicaciones, en medio de las alertas amarilla y naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además de la suspensión de clases, el fenómeno provocó daños materiales, la cancelación de actividades y una persona herida por la caída de una rama.

Lo que el Zonda dejó a su paso en Mendoza: qué daños hubo

Durante la madrugada comenzaron a registrarse las primeras ráfagas en el llano. El ingreso del viento estuvo acompañado por una nube de tierra que redujo la visibilidad, principalmente en el Gran Mendoza, la precordillera, el sur de Malargüe, el Valle de Uco, la Zona Este y el departamento de Lavalle.

Con velocidades promedio de 45 km/h, el fenómeno ya había motivado durante las últimas horas del jueves la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades para el turno mañana en distintos sectores de la provincia. Sin embargo, ante la evolución del pronóstico, la medida se extendió durante toda la jornada de hoy y alcanzó a todos los departamentos de Mendoza.

El Zonda también obligó a suspender actividades culturales en la Ciudad de Mendoza, entre ellas una muestra programada en la Legislatura provincial. En tanto, en San Rafael se dispuso el cierre preventivo de las calles internas del Parque Hipólito Yrigoyen y del Parque de los Niños para resguardar la seguridad de vecinos y visitantes, debido al riesgo de caída de ramas y árboles por un viento que alcanzó los 40 km/h.

Además, un hombre resultó herido en Rodeo del Medio, departamento de Guaymallén, luego de que una rama de gran tamaño cayera sobre él durante el mediodía. La víctima fue asistida por personal de emergencias y trasladada de urgencia a un hospital. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre su estado de salud.

En el mismo departamento también se reportó un incendio de grandes dimensiones en un terreno baldío de Colonia Segovia. Las intensas ráfagas favorecieron la propagación del fuego, por lo que fue necesaria la intervención de varias dotaciones de bomberos para controlar las llamas.

El tránsito también se vio afectado por el viento Zonda. En la Ruta Nacional 143, a la altura de Pareditas, entre los departamentos de San Carlos y San Rafael, la tierra en suspensión redujo considerablemente la visibilidad de los conductores. Ante esta situación, las autoridades viales recomendaron circular con precaución, mantener las luces bajas encendidas, respetar la distancia entre vehículos y disminuir la velocidad.

Relevamiento de daños por Defensa Civil

Capital:

  • Árbol caído: 1

Total: 1

Las Heras:

  • Árbol caído: 4
  • Incendio de campo: 7

Total: 11

Luján de Cuyo:

  • Poste caído: 1

Total: 1

Guaymallén:

  • Árbol caído: 10
  • Rama caída: 2
  • Poste caído: 9
  • Persona herida: 1
  • Incendio de campo: 12

Total: 33

Lavalle:

  • Cable caído: 1

Total: 1

San Carlos:

  • Árbol caído: 5

Total: 5

Tunuyán:

  • Árbol caído: 8

Total: 8

Tupungato:

  • Árbol caído: 3

Total: 3

Malargüe:

  • Rama caída: 1

Total: 1

Incidentes totales generales: 64

Cómo continuará el clima el fin de semana en Mendoza

  • Sábado 1 de agosto: Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 16ºC | Mínima: 5ºC
  • Domingo 2 de agosto: Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera.Máxima: 18ºC | Mínima: 7ºC
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