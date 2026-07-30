Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 30 de julio en Mendoza

Cómo estará el tiempo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este jueves 30 de julio habrá una jornada con el cielo seminublado en el Valle de Uco y Malargüe. Desde media mañana o el mediodía se prevé cielo despejado en todo el llano provincial.

Según el organismo, se prevé viento Zonda desde las 05:00 hasta las 20:00. En la precordillera, Malargüe, sur de Malargüe y Valle de Uco sería de intensidad débil. Los modelos indican intensidad moderada sobre la zona Este, principalmente en el sector Norte, Gran Mendoza y Valle de Uco, con velocidades promedio entre 45 y 50 km/h.

En el Gran Mendoza comenzaría a manifestarse alrededor de las 12:00, alcanzando su mayor intensidad desde las 15:00 hs. A partir de las 16:00 ingresará viento Sur en la zona Sur y desde las 18:00 en la zona Norte y zona Este, con velocidades promedio de 40 km/h, neutralizando progresivamente el viento Zonda. Este viento persistiría hasta la 01:00 del sábado.

Foto: Yemel Fil En alta montaña, desde la madrugada se esperan precipitaciones intensas, iniciándose en el sector Sur y extendiéndose rápidamente al resto de la alta montaña provincial. Las precipitaciones también afectarán el sector chileno con fuerte intensidad. Se mantendrán hasta aproximadamente las 05:00 hs. del Sábado, cuando cesarían, permaneciendo luego condiciones de cielo nublado. El viernes ingresa de un nuevo Sistema Frontal desde Chile hasta el 05 de agosto.

Temperaturas promedio en el llano Máxima: entre 23 °C y 24 °C.

Mínima (Malargüe): entre 5 °C y 6 °C.

Mínima (resto de la provincia): 9 °C El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Viernes 31 de julio: Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Viento Zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 25°C | Mínima: 5°C Paso a Chile cerrado Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana. El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.