30 de julio de 2026
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Tiempo

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 30 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con viento Zonda. Conocé el pronóstico extendido del tiempo.

Cómo estará el tiempo en Mendoza.

Cómo estará el tiempo en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este jueves 30 de julio habrá una jornada con el cielo seminublado en el Valle de Uco y Malargüe. Desde media mañana o el mediodía se prevé cielo despejado en todo el llano provincial.

Según el organismo, se prevé viento Zonda desde las 05:00 hasta las 20:00. En la precordillera, Malargüe, sur de Malargüe y Valle de Uco sería de intensidad débil. Los modelos indican intensidad moderada sobre la zona Este, principalmente en el sector Norte, Gran Mendoza y Valle de Uco, con velocidades promedio entre 45 y 50 km/h.

En el Gran Mendoza comenzaría a manifestarse alrededor de las 12:00, alcanzando su mayor intensidad desde las 15:00 hs. A partir de las 16:00 ingresará viento Sur en la zona Sur y desde las 18:00 en la zona Norte y zona Este, con velocidades promedio de 40 km/h, neutralizando progresivamente el viento Zonda. Este viento persistiría hasta la 01:00 del sábado.

En alta montaña, desde la madrugada se esperan precipitaciones intensas, iniciándose en el sector Sur y extendiéndose rápidamente al resto de la alta montaña provincial. Las precipitaciones también afectarán el sector chileno con fuerte intensidad. Se mantendrán hasta aproximadamente las 05:00 hs. del Sábado, cuando cesarían, permaneciendo luego condiciones de cielo nublado. El viernes ingresa de un nuevo Sistema Frontal desde Chile hasta el 05 de agosto.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: entre 23 °C y 24 °C.
  • Mínima (Malargüe): entre 5 °C y 6 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): 9 °C

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

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