El Zonda ya se siente en varios sectores del Gran Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Agregar Sitio Andino en

Por Natalia Mantineo







Tal como estaba anunciado por los meteorólogos, el Zonda comenzó a descender en varias zonas del Gran Mendoza. Se prevé que el viento caliente se extienda por varias horas, con ráfagas por encima de los 45 km/h.

De acuerdo con el informe dado a conocer por las autoridades de Defensa Civil, la presencia del Zonda se inició 5 y podría extenderse hasta las 20. Las zonas afectadas son: la precordillera, sur de Malargüe, Valle de Uco, Gran Mendoza, zona Este y en Lavalle.

Zonda en Mendoza: comenzaron a sentirse las ráfagas en el Gran Mendoza Foto: Cristian Lozano Foto: Cristian Lozano Zonda en Mendoza Los especialistas aseguran que el viento comenzará con intensidad débil y luego moderada, con velocidades promedio de 45 km/h, pudiendo registrarse ráfagas superiores, especialmente en el Valle de Uco, zona Este, sector norte del Gran Mendoza, Malargüe, Santa Rosa y La Paz.

El panorama en el Gran Mendoza podría intensificarse desde las 14. Sin embargo, se prevé que a partir de las 16 ingresará viento sur en la zona Sur y, desde las 18, en la zona Norte y zona Este, extendiéndose hasta la medianoche con velocidades promedio entre 45 y 50 km/h, siendo más intenso sobre la franja Este de la provincia.

#Zonda | ️Comienza a bajar el viento Zonda en diferentes lugares del Gran Mendoza.



¿Ya llegó a tu zona? Te leemos. pic.twitter.com/68rGNB3Pvh — Sitio Andino (@sitioandinomza) July 31, 2026 Recomendaciones para tener en cuenta Ante el pronóstico de ráfagas en diferentes sectores de la provincia, es vital tomar precauciones para evitar accidentes y complicaciones de salud. El Ministerio de Seguridad y Defensa Civil recuerdan las medidas esenciales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Temas Zonda