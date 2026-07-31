31 de julio de 2026
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Zonda

El Zonda ya se siente en varios sectores del Gran Mendoza

Tal como estaba anunciado, el viento Zonda comenzó a descender al llano y ya se siente en varios sectores del Gran Mendoza.

El Zonda ya se siente en varios sectores del Gran Mendoza.

El Zonda ya se siente en varios sectores del Gran Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Tal como estaba anunciado por los meteorólogos, el Zonda comenzó a descender en varias zonas del Gran Mendoza. Se prevé que el viento caliente se extienda por varias horas, con ráfagas por encima de los 45 km/h.

Zonda en Mendoza: comenzaron a sentirse las ráfagas en el Gran Mendoza

Zonda en Mendoza: comenzaron a sentirse las ráfagas en el Gran Mendoza

Zonda en Mendoza

Los especialistas aseguran que el viento comenzará con intensidad débil y luego moderada, con velocidades promedio de 45 km/h, pudiendo registrarse ráfagas superiores, especialmente en el Valle de Uco, zona Este, sector norte del Gran Mendoza, Malargüe, Santa Rosa y La Paz.

El panorama en el Gran Mendoza podría intensificarse desde las 14. Sin embargo, se prevé que a partir de las 16 ingresará viento sur en la zona Sur y, desde las 18, en la zona Norte y zona Este, extendiéndose hasta la medianoche con velocidades promedio entre 45 y 50 km/h, siendo más intenso sobre la franja Este de la provincia.

Recomendaciones para tener en cuenta

Ante el pronóstico de ráfagas en diferentes sectores de la provincia, es vital tomar precauciones para evitar accidentes y complicaciones de salud. El Ministerio de Seguridad y Defensa Civil recuerdan las medidas esenciales.

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