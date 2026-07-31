El Zonda ya se siente en varios sectores del Gran Mendoza.

Tal como estaba anunciado por los meteorólogos, el Zonda comenzó a descender en varias zonas del Gran Mendoza. Se prevé que el viento caliente se extienda por varias horas, con ráfagas por encima de los 45 km/h.
Tal como estaba anunciado, el viento Zonda comenzó a descender al llano y ya se siente en varios sectores del Gran Mendoza.
Tal como estaba anunciado por los meteorólogos, el Zonda comenzó a descender en varias zonas del Gran Mendoza. Se prevé que el viento caliente se extienda por varias horas, con ráfagas por encima de los 45 km/h.
De acuerdo con el informe dado a conocer por las autoridades de Defensa Civil, la presencia del Zonda se inició 5 y podría extenderse hasta las 20. Las zonas afectadas son: la precordillera, sur de Malargüe, Valle de Uco, Gran Mendoza, zona Este y en Lavalle.
Los especialistas aseguran que el viento comenzará con intensidad débil y luego moderada, con velocidades promedio de 45 km/h, pudiendo registrarse ráfagas superiores, especialmente en el Valle de Uco, zona Este, sector norte del Gran Mendoza, Malargüe, Santa Rosa y La Paz.
El panorama en el Gran Mendoza podría intensificarse desde las 14. Sin embargo, se prevé que a partir de las 16 ingresará viento sur en la zona Sur y, desde las 18, en la zona Norte y zona Este, extendiéndose hasta la medianoche con velocidades promedio entre 45 y 50 km/h, siendo más intenso sobre la franja Este de la provincia.
Ante el pronóstico de ráfagas en diferentes sectores de la provincia, es vital tomar precauciones para evitar accidentes y complicaciones de salud. El Ministerio de Seguridad y Defensa Civil recuerdan las medidas esenciales.