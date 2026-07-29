Viento Zonda: un estudio en Mendoza busca confirmar si provoca dolor de cabeza

Dolor de cabeza y viento Zonda: lanzan un estudio científico abierto en Mendoza.

Cada episodio de viento Zonda reaviva una pregunta que miles de mendocinos se hacen desde hace años: ¿realmente provoca dolor de cabeza ? Un equipo de investigadores busca responder ese interrogante con evidencia científica mediante un estudio abierto a voluntarios de la provincia de Mendoza .

La investigación es encabezada por la neuróloga Andrea Marengo , quien explicó en Aconcagua Radio que el objetivo es correlacionar los síntomas con variables meteorológicas como la presión atmosférica, la temperatura, la humedad y la velocidad del viento.

"La idea surge porque todos los mendocinos decimos que el Zonda nos da dolor de cabeza , pero no teníamos nada científicamente comprobado ", afirmó Marengo en el programa “Encendidos”. La especialista contó que la iniciativa nació tras observar un aumento de consultas por cefaleas durante las guardias hospitalarias en jornadas con ocurrencia de este fenómeno.

"Lo que estamos tratando de determinar es cuánto nos produce dolor de cabeza y con qué variables del viento ocurre", señaló.

Los participantes (de entre 18 y 65 años de edad) deberán completar un consentimiento y un formulario inicial, para luego responder durante al menos 30 días una breve encuesta diaria sobre la presencia e intensidad del dolor de cabeza. Para participar, los interesados se pueden comunicar al 261-772-7748.

La recolección de datos durará tres meses y el análisis estadístico demandará otros seis, por lo que los primeros resultados podrían conocerse en aproximadamente nueve meses.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio:

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