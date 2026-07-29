29 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Zonda

Viento Zonda: un estudio en Mendoza busca confirmar si provoca dolor de cabeza

En Aconcagua Radio, la neuróloga Andrea Marengo dio detalles sobre la investigación que busca descifrar los efectos del viento Zonda en la salud.

Dolor de cabeza y viento Zonda: lanzan un estudio científico abierto en Mendoza.

Dolor de cabeza y viento Zonda: lanzan un estudio científico abierto en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Aconcagua Radio

Cada episodio de viento Zonda reaviva una pregunta que miles de mendocinos se hacen desde hace años: ¿realmente provoca dolor de cabeza? Un equipo de investigadores busca responder ese interrogante con evidencia científica mediante un estudio abierto a voluntarios de la provincia de Mendoza.

Fenómeno que divide opiniones: investigan si el Zonda afecta la salud de los mendocinos

"La idea surge porque todos los mendocinos decimos que el Zonda nos da dolor de cabeza, pero no teníamos nada científicamente comprobado", afirmó Marengo en el programa “Encendidos”. La especialista contó que la iniciativa nació tras observar un aumento de consultas por cefaleas durante las guardias hospitalarias en jornadas con ocurrencia de este fenómeno.

"Lo que estamos tratando de determinar es cuánto nos produce dolor de cabeza y con qué variables del viento ocurre", señaló.

Los participantes (de entre 18 y 65 años de edad) deberán completar un consentimiento y un formulario inicial, para luego responder durante al menos 30 días una breve encuesta diaria sobre la presencia e intensidad del dolor de cabeza. Para participar, los interesados se pueden comunicar al 261-772-7748.

La recolección de datos durará tres meses y el análisis estadístico demandará otros seis, por lo que los primeros resultados podrían conocerse en aproximadamente nueve meses.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio:

También podés seguir la transmisión en vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Temas
Seguí leyendo

Incendios y caída de árboles: los daños que dejó el Zonda en Mendoza

Conocé cómo estará el pronóstico de tiempo este martes en Mendoza

Suspenden las clases en turno noche y vespertino en estos departamentos de Mendoza

Zonda y ascenso de temperatura, el tiempo para este lunes en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de julio en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Lee además
¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza
Cómo estará el tiempo en Mendoza.

Así estará estará el pronóstico de tiempo este miércoles 29 de julio en Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Nieve en Mendoza: cuánto cuesta armar una escapada de un día a Las Leñas.

Escapada a Las Leñas: cuánto cuesta pasar el día en la nieve

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta con usuarios al azar.

Video: una charla con un streamer terminó con requisas y celulares secuestrados en San Felipe

Neymar tomó una decisión histórica y el mundo del fútbol quedó en shock

Histórico anuncio de Neymar: por qué su decisión conmueve al fútbol