Descubrí cómo el viento Zonda impacta directamente en tu salud mental

El fenómeno meteorológico conocido como viento Zonda genera mucho más que ráfagas de aire caliente y sequedad extrema en la región de Cuyo. Este viento cordillerano tiene la capacidad de alterar profundamente el bienestar emocional de los ciudadanos mendocinos, provocando una serie de reacciones fisiológicas que afectan directamente el comportamiento y la percepción psicológica diaria.

Las implicancias del Zonda no se detienen en los malestares físicos, de hecho las variaciones del tiempo atmosférico provocan en algunas personas la aparición de estados psicopatológicos que se desencadenan como consecuencia de cambios y variaciones en la actividad neurotransmisora central . A estas personas se las denomina personas "meteorosensibles" o "meteorolábiles".

La carga de iones positivos en la atmósfera durante estos eventos climáticos produce una disminución crítica en los niveles de serotonina. Este neurotransmisor es el encargado de regular el estado de ánimo, por lo que su descenso repentino genera cuadros de irritabilidad y cansancio extremo.

En la provincia de Mendoza fue Luis Nilo Gonzales quien abrió una faceta poco explorada sobre los efectos que produce el viento Zonda en la salud . Pero es el Dr. Benigno Gutiérrez, médico psiquiatra mendocino, quien ha estudiado más en profundidad los efectos del viento Zonda en la salud mental. Hace referencia a tres casos: cuadros depresivos, trastornos de angustia y dolores crónicos que afectan al 25 por ciento de la población.

Viento Zonda - 99869 El viento Zonda es un fenómeno climático que afecta también a la salud mental Yemel Fil

Quiénes son los más perjudicados en cuanto a salud mental y viento Zonda

Todo paciente dolorido, afirma el Dr. Gutiérrez, es un paciente deprimido, por lo tanto, el dolor de cabeza va acompañado de depresión, malhumor, irritabilidad y poca facilidad para el trato. Cuando "corre" el viento Zonda esto se exacerba. En las épocas en que corre más el Zonda, aún cuando no lo hace en superficie, las personas que tienen "angustia de expectación" lo perciben porque se sienten más agobiadas, tristes, miedosas y no saben de qué se trata. Esta es una de las maneras en que influye psicológicamente el viento Zonda.

Para quienes ya conviven con trastornos anímicos preexistentes, el impacto ambiental puede ser aún más severo y difícil de sobrellevar. Los pacientes esquizofrénicos que tienen una patología muy influenciada por las variabilidades estacionales, también tienen una exacerbación de síntomas con el Zonda, pero menos que los depresivos o los bipolares (la oscilación de cuadros depresivos a maníacos). Los pacientes bipolares, con sus cuadros maníacos alegres o con sus cuadros maníacos disfóricos, también se ven muy perjudicados por el Zonda y aparecen las fases maníacas.

viento zonda - 4802 Con el viento Zonda, algunas personas se sienten más ansiosas o deprimidas archivo sitio andino

Consejos para tener en cuenta cuando sopla el Zonda

Es fundamental entender que estas sensaciones tienen una base biológica real provocada por la alteración eléctrica del aire que respiramos. Mantener la calma y una buena hidratación son pasos esenciales para mitigar los efectos del malestar psicológico durante las ráfagas. También se recomienda evitar la sobreexposición a noticias estresantes o realizar actividades físicas intensas que puedan potenciar la sensación de agobio y falta de aire.

La paciencia se vuelve un recurso escaso cuando el polvo y el calor azotan la ciudad, reduciendo la visibilidad y el ánimo. Reconocer que este malestar es transitorio y está vinculado al clima puede ayudarte a transitar el fenómeno con una mayor estabilidad emocional.