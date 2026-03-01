Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este domingo 1 de marzo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 1 de marzo caluroso con nubosidad variable y tormentas en el sur provincial hacia la noche, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Amanecerá con cielo seminublado en la zona Sur y Valle de Uco. Resto de la provincia con cielo más despejado. Desde las 20:00 hs., posibilidad de lluvias débiles en Malargüe. No se prevén tormentas en el resto de la provincia.
Circulación de viento de norte a sur, entre las 09:00 hs. y las 21:00 hs., de forma leve en la mayor parte del territorio. Algo moderado en la franja Este de la provincia (La Paz y General Alvear), con velocidades de 35 a 40 km/h. Abarcará también el Valle de Uco, Gran Mendoza, Zona Este y Zona Sur.
Temperaturas promedio en el llano
Mínima: 15°C (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco).
Mínima general: 17°C (resto de la provincia).
Máxima: 35°C.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Lunes 2 de marzo: continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 21°C.
Martes 3 de marzo:nubosidad en disminución y descenso de la temperatura en la provincia. Máxima: 28°C | Mínima: 19°C.