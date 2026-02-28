28 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
vamos Mensana

Gimnasia visita a Boca en la Bombonera: hora, TV y lo que se juega el Lobo mendocino

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima choca con Boca Juniors en una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del cotejo.

El Lobo busca los tres puntos.

El Lobo busca los tres puntos.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza tendrá una de las paradas más exigentes del semestre cuando visite a Boca Juniors este sábado 28 de febrero en la Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El Lobo mendocino necesita sumar para sostenerse en la tabla y alejarse de la zona baja.

El encuentro comenzará a las 17:45hs (hora argentina) y será televisado por TNT Sports para el país y Disney+ para el resto de Latinoamérica.

Lee además
El Lobo mendocino se quedó con un punto.
empate clavado

Gimnasia no lo aguantó e igualó 1-1 con Independiente en el Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026
El Torneo Apertura entra en una etapa decisiva con partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato.
acción pura

Fecha 7 del Torneo Apertura 2026: cronograma completo, horarios y dónde ver los partidos de hoy

Lo que se juega Gimnasia en el Apertura 2026

El equipo dirigido por Ariel Broggi atraviesa un momento irregular: apenas consiguió una victoria en los últimos seis partidos, aunque viene de empatar 1-1 ante Independiente, resultado que dejó mejores sensaciones desde lo futbolístico.

Para el conjunto mendocino, el objetivo inmediato es sumar puntos para no complicarse en la tabla anual y la lucha por la permanencia. Cada unidad cuenta en un campeonato corto donde la diferencia entre pelear arriba o sufrir abajo puede definirse por detalles.

Enfrente estará un Boca que también llega presionado, con tres partidos sin triunfos en el torneo, aunque con el envión anímico tras su clasificación en la Copa Argentina.

Los jugadores claves del Lobo en la Bombonera

Gimnasia apostará a la personalidad y al orden táctico para intentar dar el golpe en Buenos Aires. Entre los nombres a seguir aparecen:

  • Valentino Simoni

  • Facundo Lencioni

  • Nicolás Linares

  • Santiago Rodríguez

El Lobo deberá sostener intensidad y concentración durante los 90 minutos en un escenario históricamente adverso.

El último antecedente entre Boca y Gimnasia de Mendoza

El historial oficial entre ambos es escueto. El último enfrentamiento data del 10 de abril de 1983, cuando igualaron 1-1 con goles de Juan Gilberto Funes para el equipo mendocino y Carlos Mendoza para el Xeneize.

Más de cuatro décadas después, el Lobo vuelve a pisar la Bombonera con la necesidad de escribir una nueva página en su historia.

¿Cuándo juega Gimnasia de Mendoza contra Boca y dónde se puede ver?

Gimnasia de Mendoza visita a Boca Juniors el sábado 28 de febrero a las 17:45hs en la Bombonera, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El partido se transmite en vivo por TNT Sports en Argentina y por Disney+ en Latinoamérica.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

El Lobo no pudo en casa y se complicó con el descenso

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

¿Eduardo Coudet llega a River Plate? Qué dijo su representante sobre esta posibilidad

Golpe para la Selección de básquetbol de Argentina: dura derrota frente a Uruguay

En la emotiva despedida de Gallardo, River venció a Banfield

A la Lepra se le escapó el triunfo sobre el final, pero se trajo un puntazo de Avellaneda

Natación aguas abiertas: Lautaro Arjona cruzó el Nahuel Huapi y está a un paso de un gran título

Comienza la temporada de MotoGP 2026: argentinos en Moto3 y Márquez va por el récord

LO QUE SE LEE AHORA
¿Eduardo Coudet llega a River Plate? Qué dijo su representante sobre esta posibilidad
Declaración

¿Eduardo Coudet llega a River Plate? Qué dijo su representante sobre esta posibilidad

Las Más Leídas

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad video
Valle de Uco

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas
este viernes

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas

Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real

Mendoza volvió a celebrar la tradicional Bendición de los Frutos. video
Celebración

Bendición de los Frutos: Mendoza inició el camino oficial a la Fiesta de la Vendimia 2026

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención
Movilidad sustentable en Mendoza

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención