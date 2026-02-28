Gimnasia visita a Boca en la Bombonera: hora, TV y lo que se juega el Lobo mendocino

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza tendrá una de las paradas más exigentes del semestre cuando visite a Boca Juniors este sábado 28 de febrero en la Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 . El Lobo mendocino necesita sumar para sostenerse en la tabla y alejarse de la zona baja.

El encuentro comenzará a las 17:45hs (hora argentina) y será televisado por TNT Sports para el país y Disney+ para el resto de Latinoamérica.

acción pura Fecha 7 del Torneo Apertura 2026: cronograma completo, horarios y dónde ver los partidos de hoy

empate clavado Gimnasia no lo aguantó e igualó 1-1 con Independiente en el Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026

El equipo dirigido por Ariel Broggi atraviesa un momento irregular: apenas consiguió una victoria en los últimos seis partidos , aunque viene de empatar 1-1 ante Independiente , resultado que dejó mejores sensaciones desde lo futbolístico.

Para el conjunto mendocino, el objetivo inmediato es sumar puntos para no complicarse en la tabla anual y la lucha por la permanencia . Cada unidad cuenta en un campeonato corto donde la diferencia entre pelear arriba o sufrir abajo puede definirse por detalles.

Enfrente estará un Boca que también llega presionado, con tres partidos sin triunfos en el torneo, aunque con el envión anímico tras su clasificación en la Copa Argentina.

Los jugadores claves del Lobo en la Bombonera

Gimnasia apostará a la personalidad y al orden táctico para intentar dar el golpe en Buenos Aires. Entre los nombres a seguir aparecen:

Valentino Simoni

Facundo Lencioni

Nicolás Linares

Santiago Rodríguez

El Lobo deberá sostener intensidad y concentración durante los 90 minutos en un escenario históricamente adverso.

El último antecedente entre Boca y Gimnasia de Mendoza

El historial oficial entre ambos es escueto. El último enfrentamiento data del 10 de abril de 1983, cuando igualaron 1-1 con goles de Juan Gilberto Funes para el equipo mendocino y Carlos Mendoza para el Xeneize.

Más de cuatro décadas después, el Lobo vuelve a pisar la Bombonera con la necesidad de escribir una nueva página en su historia.

¿Cuándo juega Gimnasia de Mendoza contra Boca y dónde se puede ver?

Gimnasia de Mendoza visita a Boca Juniors el sábado 28 de febrero a las 17:45hs en la Bombonera, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El partido se transmite en vivo por TNT Sports en Argentina y por Disney+ en Latinoamérica.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones