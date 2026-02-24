Fecha 7 del Torneo Apertura 2026: cronograma completo, horarios y dónde ver los partidos de hoy
La manga 7 del Torneo Apertura arranca una jornada clave del fútbol argentino con duelos directos por las zonas. Mirá lo que se viene.
El Torneo Apertura entra en una etapa decisiva con partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato.
El Torneo Apertura 2026 no afloja el ritmo y este martes 24 de febrero se pone en marcha la Fecha 7, con encuentros determinantes para las aspiraciones en ambas zonas. Tras una sexta jornada que dejó como líderes a Vélez Sarsfield e Independiente Rivadavia, la nueva fecha promete movimientos fuertes en la tabla.
Partidos de hoy martes en la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026
La acción comenzará en Vicente López y tendrá su cierre en Mendoza, con un cruce caliente entre el Lobo y el Rojo.
¿Cuándo se juega la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026, qué partidos hay hoy y dónde verlos en vivo?
La Fecha 7 del Torneo Apertura 2026 comienza este martes 24 de febrero con cinco partidos, incluido Gimnasia de Mendoza vs Independiente a las 22.00. Los encuentros se transmiten en vivo por TNT Sports y ESPN Premium, mientras que la jornada se completa entre miércoles y jueves con duelos destacados como Racing vs Independiente Rivadavia y River vs Banfield.