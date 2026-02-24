24 de febrero de 2026
Fecha 7 del Torneo Apertura 2026: cronograma completo, horarios y dónde ver los partidos de hoy

La manga 7 del Torneo Apertura arranca una jornada clave del fútbol argentino con duelos directos por las zonas. Mirá lo que se viene.

El Torneo Apertura entra en una etapa decisiva con partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato.

El Torneo Apertura 2026 no afloja el ritmo y este martes 24 de febrero se pone en marcha la Fecha 7, con encuentros determinantes para las aspiraciones en ambas zonas. Tras una sexta jornada que dejó como líderes a Vélez Sarsfield e Independiente Rivadavia, la nueva fecha promete movimientos fuertes en la tabla.

Partidos de hoy martes en la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026

La acción comenzará en Vicente López y tendrá su cierre en Mendoza, con un cruce caliente entre el Lobo y el Rojo.

El Lobo vuelve a ser local en el Víctor Legrotaglie con la necesidad de sumar fuerte (Foto IA).
Dale lobo

Gimnasia recibe a Independiente en el Legrotaglie y busca cortar la racha negativa: hora y dónde verlo
Marcelo Gallardo se despide del Monumental y River acelera la elección de su próximo conductor.
se fue el muñeco

River: quiénes son los candidatos para suceder a Marcelo Gallardo

Martes 24 de febrero

17.00 – Platense vs Defensa y Justicia (Zona A) – TNT Sports

17.30 – San Lorenzo vs Instituto de Córdoba (Zona A) – ESPN Premium

19.45 – Central Córdoba de Santiago del Estero vs Talleres de Córdoba (Zona A) – TNT Sports

19.45 – Belgrano vs Atlético Tucumán (Zona B) – ESPN Premium

22.00 – Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Independiente de Avellaneda (Zona A) – TNT Sports

El cierre en el Víctor Legrotaglie aparece como uno de los platos fuertes de la jornada, con el Lobo buscando recuperarse y el Rojo intentando sostener su protagonismo.

Así continúa la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Miércoles 25 de febrero

17.00 – Barracas Central vs Tigre (TNT Sports)

17.00 – Gimnasia y Esgrima La Plata vs Rosario Central (ESPN Premium)

19.30 – Vélez Sarsfield vs Deportivo Riestra (TNT Sports)

19.30 – Newell’s Old Boys vs Estudiantes de La Plata (ESPN Premium)

Jueves 26 de febrero

17.15 – Sarmiento de Junín vs Unión de Santa Fe (TNT Sports)

17.15 – Racing Club vs Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

19.30 – Estudiantes de Río Cuarto vs Huracán (ESPN Premium)

19.30 – River Plate vs Banfield (TNT Sports)

Además, quedaron dos partidos postergados:

Lanús vs Boca Juniors, por la participación del Granate en la Recopa Sudamericana, y

Aldosivi vs Argentinos Juniors, debido al compromiso internacional del Bicho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2026281205482598893&partner=&hide_thread=false

¿Cuándo se juega la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026, qué partidos hay hoy y dónde verlos en vivo?

La Fecha 7 del Torneo Apertura 2026 comienza este martes 24 de febrero con cinco partidos, incluido Gimnasia de Mendoza vs Independiente a las 22.00. Los encuentros se transmiten en vivo por TNT Sports y ESPN Premium, mientras que la jornada se completa entre miércoles y jueves con duelos destacados como Racing vs Independiente Rivadavia y River vs Banfield.

Las posiciones del Torneo Apertura

