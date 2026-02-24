Fecha 7 del Torneo Apertura 2026: cronograma completo, horarios y dónde ver los partidos de hoy

El Torneo Apertura entra en una etapa decisiva con partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato.

El Torneo Apertura 2026 no afloja el ritmo y este martes 24 de febrero se pone en marcha la Fecha 7 , con encuentros determinantes para las aspiraciones en ambas zonas. Tras una sexta jornada que dejó como líderes a Vélez Sarsfield e Independiente Rivadavia , la nueva fecha promete movimientos fuertes en la tabla.

La acción comenzará en Vicente López y tendrá su cierre en Mendoza, con un cruce caliente entre el Lobo y el Rojo.

17.30 – San Lorenzo vs Instituto de Córdoba (Zona A) – ESPN Premium

19.45 – Central Córdoba de Santiago del Estero vs Talleres de Córdoba (Zona A) – TNT Sports

19.45 – Belgrano vs Atlético Tucumán (Zona B) – ESPN Premium

22.00 – Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Independiente de Avellaneda (Zona A) – TNT Sports

El cierre en el Víctor Legrotaglie aparece como uno de los platos fuertes de la jornada, con el Lobo buscando recuperarse y el Rojo intentando sostener su protagonismo.

Así continúa la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Miércoles 25 de febrero

17.00 – Barracas Central vs Tigre (TNT Sports)

17.00 – Gimnasia y Esgrima La Plata vs Rosario Central (ESPN Premium)

19.30 – Vélez Sarsfield vs Deportivo Riestra (TNT Sports)

19.30 – Newell’s Old Boys vs Estudiantes de La Plata (ESPN Premium)

Jueves 26 de febrero

17.15 – Sarmiento de Junín vs Unión de Santa Fe (TNT Sports)

17.15 – Racing Club vs Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

19.30 – Estudiantes de Río Cuarto vs Huracán (ESPN Premium)

19.30 – River Plate vs Banfield (TNT Sports)

Además, quedaron dos partidos postergados:

Lanús vs Boca Juniors, por la participación del Granate en la Recopa Sudamericana, y

Aldosivi vs Argentinos Juniors, debido al compromiso internacional del Bicho.

¿Cuándo se juega la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026, qué partidos hay hoy y dónde verlos en vivo?

La Fecha 7 del Torneo Apertura 2026 comienza este martes 24 de febrero con cinco partidos, incluido Gimnasia de Mendoza vs Independiente a las 22.00. Los encuentros se transmiten en vivo por TNT Sports y ESPN Premium, mientras que la jornada se completa entre miércoles y jueves con duelos destacados como Racing vs Independiente Rivadavia y River vs Banfield.

Las posiciones del Torneo Apertura