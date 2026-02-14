14 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
dale lobo

Gimnasia visita a Talleres con el solo objetivo de sumar: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima choca contra Talleres de Córdoba por una nueva fecha del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo mendocino juega este sábado en Córdoba por la fecha 5 del Apertura 2026 &nbsp;

El Lobo mendocino juega este sábado en Córdoba por la fecha 5 del Apertura 2026

 

Foto: Prensa Club Atlético Gimnasia y Esgrima
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza afrontará este sábado un compromiso clave cuando visite a Talleres de Córdoba, desde las 19.45, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, en un duelo que será televisado por ESPN Premium.

Para el conjunto mendocino, el mensaje es claro: sumar, sumar y seguir sumando. Con la permanencia como prioridad absoluta, el Lobo sale a jugar cada partido con la calculadora en la cabeza y la necesidad de engrosar el promedio, aun en escenarios complejos como el de Córdoba.

Lee además
Gimnasia consiguió su primera victoria en casa en Primera División (Foto: Prensa GyE). video
tres puntos de oro

El resumen de la victoria del Lobo y lo que se viene en el Apertura
Independiente Rivadavia atraviesa el mejor inicio de campeonato de su historia en la máxima categoría (Foto: Prensa CSIR).
juega el azul

La Lepra quiere sostener la cima ante Belgrano en el Gargantini: hora y dónde verlo

La idea del cuerpo técnico es clara: orden defensivo, paciencia y aprovechar cada oportunidad, sabiendo que cualquier punto fuera de casa puede ser determinante en la lucha por la permanencia.

Del otro lado, Talleres viene de igualar 1-1 frente a Lanús y busca hacerse fuerte como local tras un arranque con altibajos, donde suma un triunfo y dos derrotas, con cinco goles convertidos y seis recibidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2021764076930560137&partner=&hide_thread=false

Una parada brava en Córdoba y la permanencia como prioridad

Los antecedentes recientes entre ambos muestran una paridad marcada, con dos empates y dos victorias para el equipo mendocino. El último cruce oficial data de abril de 1982, cuando igualaron 2-2.

El partido será dirigido por Darío Herrera, en un encuentro que aparece como una verdadera prueba de carácter para Gimnasia.

Para el Lobo no hay misterios: cada fecha es una final. En Córdoba, el objetivo será traer puntos a Mendoza y seguir alimentando el promedio, pensando más en el largo recorrido del torneo que en el resultado inmediato.

Lo que se viene para el Lobo

Vale recorfdar, que el próximo paratido para el Lobo mendocino será el venidero viernes a las 22, en Mendoza, ante su homónimo platense.

La síntesis del Lobo

Embed

Los resultados de la Primera de Fútbol

Embed

Las posiciones del Torneo Apertura

Embed

Temas
Seguí leyendo

Malargüe recibe el Chiva's Trail, una de las competencias de trail running más exigentes de Mendoza

Amargo debut del Tomba ante Bolívar por la BN: empate 1-1 y son diez sin ganar en casa

Allanan la Liga Mendocina por posibles transferencias millonarias a empresas vinculadas a Sperdutti

Royner Navarro ganó la primera etapa de la Vuelta de Mendoza entre Junín y Tupungato

Arrancó la 50ª Vuelta de Mendoza y Gerardo Tivani ganó el prólogo en Godoy Cruz

River se hunde con Gallardo tras una apretada caída 1-0 ante Argentinos

El Tomba y Maipú arrancan la Primera Nacional y sólo se podrán ver por LPF Play: cuánto costará

Argentina ya conoce su rival en el repechaje de la Copa Davis

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba no pudo ganar (Foto: Prensa GC). video
en el Gambarte

Amargo debut del Tomba ante Bolívar por la BN: empate 1-1 y son diez sin ganar en casa

Las Más Leídas

La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales. 
mecheros

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina. 
quedó internado

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

Violento robo en una casa de Las Heras. 
no hay detenidos

Brutal robo a una pareja con tintes mafiosos en Las Heras

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza
Fechas especiales

¿Día de los Amantes o San Valentín? Cuánto sale un momento íntimo en moteles de Mendoza

La incómoda pregunta de Ian Lucas a Wanda Nara que la dejó contra las cuerdas video
No se lo esperaba

La incómoda pregunta de Ian Lucas a Wanda Nara que la dejó contra las cuerdas