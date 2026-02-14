Gimnasia visita a Talleres con el solo objetivo de sumar: hora y dónde verlo

El Lobo mendocino juega este sábado en Córdoba por la fecha 5 del Apertura 2026

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza afrontará este sábado un compromiso clave cuando visite a Talleres de Córdoba , desde las 19.45 , en el Estadio Mario Alberto Kempes , por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 , en un duelo que será televisado por ESPN Premium .

Para el conjunto mendocino, el mensaje es claro: sumar, sumar y seguir sumando . Con la permanencia como prioridad absoluta, el Lobo sale a jugar cada partido con la calculadora en la cabeza y la necesidad de engrosar el promedio , aun en escenarios complejos como el de Córdoba.

juega el azul La Lepra quiere sostener la cima ante Belgrano en el Gargantini: hora y dónde verlo

tres puntos de oro El resumen de la victoria del Lobo y lo que se viene en el Apertura

El equipo visitante arriba con confianza luego del triunfo 1-0 ante Instituto , resultado que le permitió tomar aire en la tabla. En sus últimas presentaciones, Gimnasia ganó uno y perdió dos encuentros, con dos goles a favor y cinco en contra , números que reflejan un presente irregular pero con señales de crecimiento.

La idea del cuerpo técnico es clara: orden defensivo, paciencia y aprovechar cada oportunidad , sabiendo que cualquier punto fuera de casa puede ser determinante en la lucha por la permanencia.

Del otro lado, Talleres viene de igualar 1-1 frente a Lanús y busca hacerse fuerte como local tras un arranque con altibajos, donde suma un triunfo y dos derrotas, con cinco goles convertidos y seis recibidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2021764076930560137&partner=&hide_thread=false Autoridades para nuestro duelo @CATalleresdecba, el 14/2 a las 19.45hs en el Mario A. Kempes y con TV de @ESPNArgentina:



Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto: Guillermo González

VAR: Sebastian Bresba

AVAR: Germán Delfino pic.twitter.com/VcOYVJx8Wi — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) February 12, 2026

Una parada brava en Córdoba y la permanencia como prioridad

Los antecedentes recientes entre ambos muestran una paridad marcada, con dos empates y dos victorias para el equipo mendocino. El último cruce oficial data de abril de 1982, cuando igualaron 2-2.

El partido será dirigido por Darío Herrera, en un encuentro que aparece como una verdadera prueba de carácter para Gimnasia.

Para el Lobo no hay misterios: cada fecha es una final. En Córdoba, el objetivo será traer puntos a Mendoza y seguir alimentando el promedio, pensando más en el largo recorrido del torneo que en el resultado inmediato.

Lo que se viene para el Lobo

Vale recorfdar, que el próximo paratido para el Lobo mendocino será el venidero viernes a las 22, en Mendoza, ante su homónimo platense.

La síntesis del Lobo

Embed

Los resultados de la Primera de Fútbol

Embed

Las posiciones del Torneo Apertura