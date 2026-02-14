Gimnasia visita a Talleres con el solo objetivo de sumar: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza afrontará este sábado un compromiso clave cuando visite a Talleres de Córdoba, desde las 19.45, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, en un duelo que será televisado por ESPN Premium.
Para el conjunto mendocino, el mensaje es claro: sumar, sumar y seguir sumando. Con la permanencia como prioridad absoluta, el Lobo sale a jugar cada partido con la calculadora en la cabeza y la necesidad de engrosar el promedio, aun en escenarios complejos como el de Córdoba.
La idea del cuerpo técnico es clara: orden defensivo, paciencia y aprovechar cada oportunidad, sabiendo que cualquier punto fuera de casa puede ser determinante en la lucha por la permanencia.
Del otro lado, Talleres viene de igualar 1-1 frente a Lanús y busca hacerse fuerte como local tras un arranque con altibajos, donde suma un triunfo y dos derrotas, con cinco goles convertidos y seis recibidos.
Una parada brava en Córdoba y la permanencia como prioridad
Los antecedentes recientes entre ambos muestran una paridad marcada, con dos empates y dos victorias para el equipo mendocino. El último cruce oficial data de abril de 1982, cuando igualaron 2-2.
El partido será dirigido por Darío Herrera, en un encuentro que aparece como una verdadera prueba de carácter para Gimnasia.
Para el Lobo no hay misterios: cada fecha es una final. En Córdoba, el objetivo será traer puntos a Mendoza y seguir alimentando el promedio, pensando más en el largo recorrido del torneo que en el resultado inmediato.
Lo que se viene para el Lobo
Vale recorfdar, que el próximo paratido para el Lobo mendocino será el venidero viernes a las 22, en Mendoza, ante su homónimo platense.