Malargüe recibe el Chiva's Trail, una de las competencias de trail running más exigentes de Mendoza

El exigente calendario del trail running mendocino y argentino alberga este fin de semana en Malargüe , al Chiva’s Trail , una de las competencias más duras de la provincia, convocando a atletas de todo el país en plena Cordillera de Los Andes.

Con paisajes imponentes y recorridos técnicos de alta montaña, el Chiva’s Trail vuelve a posicionar a Malargüe como epicentro del atletismo más exigente de Mendoza . La cita será en el reconocido centro de esquí Las Leñas, enclavado en el corazón de la cordillera, donde la geografía desafía incluso a los corredores más experimentados.

La prueba se caracteriza por sus senderos de montaña, desniveles pronunciados y terrenos técnicos que obligan a los participantes a desplegar resistencia, estrategia y fortaleza mental . Cada edición pone a prueba la capacidad física y técnica de atletas de élite y aficionados avanzados que buscan superarse en un entorno natural único .

Su ideólogo, Juan Manuel Moreno, dijo que Malargüe, a través del Chiva’s Trail, está a la altura de las grandes competencias internacionales de trail running, tanto por la calidad del escenario como por las exigentes distancias propuestas.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 00.16.12 Juan Manuel Moreno, el hombre detrás del Chiva´s Trail.

Los deportistas podrán optar por recorridos de 7K, 12K, 26K y 42K, adaptados a distintos niveles de preparación, aunque todos con el sello de dureza que distingue a la carrera.

El cronograma comenzará este sábado a las 11 con el tradicional KM Vertical, una modalidad explosiva que concentra un fuerte desnivel en pocos kilómetros. La actividad continuará el domingo desde las 7 con la largada de los 42K, seguida a las 8 por los 26K y, finalmente, a las 10, las distancias de 7K y 12K.

De esta manera, Malargüe se posiciona nuevamente en la Argentina con una competencia que combina deporte extremo, turismo y naturaleza en su máxima expresión.