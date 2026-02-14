Malargüe recibe el Chiva's Trail, una de las competencias de trail running más exigentes de Mendoza

El exigente calendario del trail running mendocino y argentino alberga este fin de semana en Malargüe, al Chiva’s Trail, una de las competencias más duras de la provincia, convocando a atletas de todo el país en plena Cordillera de Los Andes.
Este sábado comienza la prueba que se desarrollará en paisajes únicos y circuitos técnicos trazados sobre las cumbres de Las Leñas, en Malargüe.
Con paisajes imponentes y recorridos técnicos de alta montaña, el Chiva’s Trail vuelve a posicionar a Malargüe como epicentro del atletismo más exigente de Mendoza. La cita será en el reconocido centro de esquí Las Leñas, enclavado en el corazón de la cordillera, donde la geografía desafía incluso a los corredores más experimentados.
La prueba se caracteriza por sus senderos de montaña, desniveles pronunciados y terrenos técnicos que obligan a los participantes a desplegar resistencia, estrategia y fortaleza mental. Cada edición pone a prueba la capacidad física y técnica de atletas de élite y aficionados avanzados que buscan superarse en un entorno natural único.
Su ideólogo, Juan Manuel Moreno, dijo que Malargüe, a través del Chiva’s Trail, está a la altura de las grandes competencias internacionales de trail running, tanto por la calidad del escenario como por las exigentes distancias propuestas.
Los deportistas podrán optar por recorridos de 7K, 12K, 26K y 42K, adaptados a distintos niveles de preparación, aunque todos con el sello de dureza que distingue a la carrera.
El cronograma comenzará este sábado a las 11 con el tradicional KM Vertical, una modalidad explosiva que concentra un fuerte desnivel en pocos kilómetros. La actividad continuará el domingo desde las 7 con la largada de los 42K, seguida a las 8 por los 26K y, finalmente, a las 10, las distancias de 7K y 12K.
De esta manera, Malargüe se posiciona nuevamente en la Argentina con una competencia que combina deporte extremo, turismo y naturaleza en su máxima expresión.