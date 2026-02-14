14 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
INSEGURIDAD

Las Heras: boquete en un supermercado y una joven detenida tras intento de robo

El hecho ocurrió de madrugada. Una vecina alertó al 911 y la Policía encontró un boquete en el techo del comercio. Un joven escapó.

Una pareja intentó ingresar a robar al supermercado VEA, ubicado sobre calle Lisandro Moyano al 300.

Por Sitio Andino Policiales

Una madrugada de tensión se vivió en Las Heras cuando delincuentes buscaban ingresar a un supermercado realizando un boquete en el techo. Una joven de 19 años fue aprehendida en el lugar, mientras que su cómplice del intento de robo logró escapar trepando una pared y desapareciendo en la oscuridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.11 en el supermercado VEA, ubicado sobre calle Lisandro Moyano al 300.

El alerta al 911 y el hallazgo del boquete

Todo comenzó cuando una vecina escuchó ruidos metálicos y movimientos extraños provenientes del techo del supermercado. Ante la sospecha de que personas desconocidas intentaban ingresar al local, dio aviso inmediato al 911.

Al llegar, los efectivos policiales sorprendieron a una joven en el lugar y lograron aprehenderla. Sin embargo, el hombre que la acompañaba consiguió escapar en una maniobra que incluyó trepar la pared colindante con una vivienda y huir sin ser alcanzado.

Un boquete de 50 centímetros y cámaras que captaron todo

En el interior se verificó la existencia de un boquete de aproximadamente 50 centímetros en el techo, en el sector sureste del salón. La estructura presentaba alambrado tipo concertina y rejas de seguridad, lo que evidencia la violencia del intento de ingreso.

Además, se detectó otro orificio a la altura de las cámaras del frigorífico, lo que indicaría una maniobra planificada para evitar los sistemas de vigilancia.

Las cámaras del comercio confirmaron la secuencia: se observa a un sujeto realizando el boquete y luego la llegada del móvil policial, momento en el que se concreta la detención de la joven.

La aprehendida fue trasladada a sede judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Las Heras, que investiga el hecho y trabaja para identificar al prófugo.

