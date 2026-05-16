16 de mayo de 2026
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Juan Martín del Potro

Robaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil y se llevaron objetos valiosos de su carrera

Juan Martín del Potro sufrió un impactante robo en su casa de Tandil y los delincuentes se llevaron valiosos objetos de su carrera. Mirá los detalles del hecho.

Robaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil y se llevaron objetos valiosos de su carrera

Robaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil y se llevaron objetos valiosos de su carrera

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas, Juan Martín del Potro fue víctima de un impactante robo en su casa de Tandil. Delincuentes ingresaron a la propiedad y se llevaron distintas pertenencias de gran valor vinculadas a su histórica carrera como tenista profesional.

Cómo fue el robo en la casa de Juan Martín del Potro y qué objetos se llevaron los delincuentes

De acuerdo con la información policial, el robo ocurrió en la vivienda que Juan Martín del Potro posee en la zona de Don Bosco, en Tandil. Al momento del hecho no había nadie en la propiedad, situación que habría sido aprovechada por los delincuentes para actuar con tranquilidad.

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Para ingresar, los ladrones habrían forzado y roto uno de los ventanales de la casa. Una vez adentro, recorrieron distintos ambientes y revolvieron varias habitaciones en busca de objetos de valor. Según trascendió de manera extraoficial, los asaltantes se llevaron pertenencias personales y artículos vinculados a la carrera deportiva del extenista, entre ellos joyas, relojes, raquetas y recuerdos de gran valor sentimental.

El robo fue descubierto por Patricia Lucas, madre de Del Potro, quien al regresar a la vivienda encontró un importante desorden y daños materiales provocados durante el ingreso de los delincuentes. Tras advertir la situación, dio aviso inmediato a la Policía.

Además, fuentes cercanas al caso señalaron que entre los objetos sustraídos también habría una alianza perteneciente al padre del exdeportista. Hasta el momento, la investigación continúa en curso y no se informó sobre personas detenidas ni sobre la recuperación de los elementos robados.

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