15 de mayo de 2026
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Se viene el Rally Safari en Lavalle con carrera nocturna y fuerte expectativa

El Rally Safari correrá en el departamento de Lavalle con súper especial nocturno, etapas exigentes y pilotos de toda la región. Mirá las novedades.

Autoridades municipales, organizadores y fanáticos participaron de la presentación oficial del Rally Safari en Lavalle.

Autoridades municipales, organizadores y fanáticos participaron de la presentación oficial del Rally Safari en Lavalle.

 Por Martín Sebastián Colucci

La tercera fecha del Rally Safari fue presentada oficialmente en el departamento de Lavalle y crece la expectativa por la competencia que se disputará este fin de semana en Jocolí. La actividad tendrá largada simbólica, un súper especial nocturno y dos etapas decisivas en caminos del norte mendocino.

Cómo fue la presentación del Rally Safari en Lavalle

La presentación oficial del Rally Safari se realizó este miércoles por la noche en el Polideportivo de Lavalle con la presencia de autoridades municipales, organizadores, pilotos y aficionados del deporte motor.

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Durante el evento participaron el director de Deportes de Lavalle, Lucas Sánchez, los organizadores Daniel Páez y Mauricio González, además del delegado regional de la Asociación Argentina de Volantes, el ex piloto José María Andreucetti. También estuvieron presentes representantes del área deportiva municipal como Pamela Guzmán y Rafael Izaguirre, quienes acompañaron la conferencia de prensa de la tercera fecha del Rally Safari en Mendoza.

Además, aficionados locales como Diego Cáceres y Martín Jofré pudieron realizar preguntas sobre la competencia, los recorridos y el desarrollo de la actividad que tendrá epicentro en Jocolí.

Cuándo y dónde se correrá el Rally Safari en Jocolí

La actividad oficial del Rally Safari comenzará el sábado 16 de mayo con la largada simbólica en la Plaza Juan Galo de Villa Tulumaya, en el kilómetro cero del departamento de Lavalle.

Luego, desde las 20:30, se disputará uno de los grandes atractivos del fin de semana: el súper especial nocturno en Jocolí, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3353 y cerca del parque eólico inaugurado recientemente.

El trazado nocturno tendrá casi 10 kilómetros y promete convertirse en uno de los puntos más convocantes de la tercera fecha del Rally Safari.

La etapa 1 comenzará a las 11:00 con un recorrido de 17 kilómetros, mientras que la etapa 2 se pondrá en marcha a las 14:00 sobre un tramo de 12 kilómetros. La premiación final del Rally Safari en Lavalle está prevista para las 16:00 del domingo.

Qué expectativa genera el Rally Safari en Mendoza

La llegada del Rally Safari a Lavalle genera una importante expectativa entre los fanáticos mendocinos del deporte motor y también un fuerte movimiento turístico y económico en la zona norte de la provincia.

Los organizadores destacaron la importancia de seguir consolidando competencias regionales que permitan impulsar el automovilismo y atraer visitantes durante el fin de semana. Además, el súper especial nocturno en Jocolí aparece como uno de los grandes atractivos de la fecha por el tipo de recorrido y el marco natural donde se disputará la carrera.

Desde el municipio de Lavalle también remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre autoridades, organizadores y pilotos para seguir fortaleciendo este tipo de eventos deportivos en Mendoza. La tercera fecha del Rally Safari 2026 contará con distintas categorías y pilotos de la región cuyana que buscarán sumar puntos importantes en el campeonato.

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