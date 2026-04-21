Rally Safari 2026 en Santa Rosa: resultados y ganadores de la segunda fecha del Mendocino

El Rally Safari volvió a rugir en Mendoza con una jornada a pura adrenalina en Santa Rosa.

El este mendocino se llenó de ruido, tierra y emoción. Santa Rosa fue escenario de la segunda fecha del Rally Safari 2026, en un fin de semana que tuvo de todo: largada simbólica, tramos nocturnos, caminos exigentes y definiciones apretadas que hicieron vibrar a pilotos y fanáticos.

La acción comenzó el sábado con la largada simbólica en la plaza 25 de Mayo , donde los autos, equipos y público le pusieron color a la previa .

¡Rugió el #Rally Safari en #SantaRosa ! Tierra, velocidad y pura adrenalina en la 2ª fecha del #Mendocino Ganadores: Chadi (Clase 1), Castro (Clase 2), Ramos (Clase 3) y Festino (Clase 4) El rally volvió con todo… ¡y va por más en Lavalle! Fotos: AMD… pic.twitter.com/KQ52w7jlyn

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Pero lo mejor llegó a la noche. A las 22, el súper especial de 5 km empezó a marcar diferencias en un terreno que ya anticipaba lo que vendría: velocidad, precisión y mucho manejo .

El domingo fue el plato fuerte. Con tramos de 23 km por caminos rurales, campos y secano , los pilotos tuvieron que dar lo mejor en dos pasadas exigentes.

Polvo, calor y adrenalina: el combo perfecto del rally.

Rally Safary

Clase 1: dominio y contundencia

En la Clase 1, la victoria fue para Chadi - Chadi, que marcaron un tiempo total de 44:00,73 y se quedaron con la general.

Chadi - Chadi → 44:00,73

→ 44:00,73 Vicencio - Arlandis → S/T (completaron)

→ S/T (completaron) Ledda - Magallanes → DNF

Una categoría que tuvo de todo, incluso abandonos que cambiaron el resultado.

Clase 2: Castro se quedó con una final ajustada

La Clase 2 fue una de las más peleadas del fin de semana. Castro - Cabrera se impusieron con un tiempo de 40:22,08, en una definición ajustada.

Castro - Cabrera → 40:22,08

→ 40:22,08 Bucolo - Fernández → 41:18,10

→ 41:18,10 Rodríguez - Rodríguez → 43:59,15

Diferencias cortas y mucha presión hasta el final.

Clase 3: ritmo alto y pelea constante

En la Clase 3, el triunfo fue para Ramos - Puga, con un tiempo de 40:17,43, en otra categoría muy competitiva.

Ramos - Puga → 40:17,43

→ 40:17,43 Velázquez - Velázquez → 41:43,63

→ 41:43,63 Canto - Canto → 42:59,83

Una carrera intensa, con ritmo alto y sin margen de error.

Clase 4: contundencia total

En la Clase 4 no hubo discusión. Festino - Stella dominaron de punta a punta y se quedaron con la victoria.

Festino - Stella → 37:29,59

Superioridad clara en una categoría con pocos pero firmes protagonistas.

Rally Safary (2)

Un campeonato que vuelve a tomar fuerza

La fecha marcó algo más que una competencia: el crecimiento de una categoría que vuelve a renacer en Mendoza, con buena convocatoria y organización sólida.

La fiscalización estuvo a cargo de FEMAD y el evento contó con apoyo municipal, lo que permitió un desarrollo ordenado y seguro.

Lo que viene: rumbo a Lavalle

La próxima fecha ya tiene destino confirmado: será en Lavalle, con actividad en la zona de Jocolí sobre Ruta 40. El Rally Safari sigue su camino… y promete más espectáculo.

Preguntas clave sobre el Rally Safary

Dónde se corrió la segunda fecha del Rally Safari 2026

En Santa Rosa, Mendoza

Quién ganó la Clase 2 del Rally Safari

Castro - Cabrera con un tiempo de 40:22,08

Cuál fue el mejor tiempo del fin de semana

Festino - Stella en Clase 4 con 37:29,59

Dónde será la próxima fecha del Rally Safari

En Lavalle, en la zona de Jocolí

Fuente: AMD Sports