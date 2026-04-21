21 de abril de 2026
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Rally Safari 2026 en Santa Rosa: resultados y ganadores de la segunda fecha del Mendocino

Se corrió la segunda fecha del exigente Rally Safari 2026 en el departamento de Santa Rosa con acción en todas las categorías. Mirá lo que pasó.

El Rally Safari volvió a rugir en Mendoza con una jornada a pura adrenalina en Santa Rosa.

El Rally Safari volvió a rugir en Mendoza con una jornada a pura adrenalina en Santa Rosa.

 Por Martín Sebastián Colucci

El este mendocino se llenó de ruido, tierra y emoción. Santa Rosa fue escenario de la segunda fecha del Rally Safari 2026, en un fin de semana que tuvo de todo: largada simbólica, tramos nocturnos, caminos exigentes y definiciones apretadas que hicieron vibrar a pilotos y fanáticos.

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Un fin de semana a puro Rally: del centro al campo

La acción comenzó el sábado con la largada simbólica en la plaza 25 de Mayo, donde los autos, equipos y público le pusieron color a la previa.

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Pero lo mejor llegó a la noche. A las 22, el súper especial de 5 km empezó a marcar diferencias en un terreno que ya anticipaba lo que vendría: velocidad, precisión y mucho manejo.

El domingo fue el plato fuerte. Con tramos de 23 km por caminos rurales, campos y secano, los pilotos tuvieron que dar lo mejor en dos pasadas exigentes.

Polvo, calor y adrenalina: el combo perfecto del rally.

Rally Safary

Clase 1: dominio y contundencia

En la Clase 1, la victoria fue para Chadi - Chadi, que marcaron un tiempo total de 44:00,73 y se quedaron con la general.

  • Chadi - Chadi → 44:00,73
  • Vicencio - Arlandis → S/T (completaron)
  • Ledda - Magallanes → DNF

Una categoría que tuvo de todo, incluso abandonos que cambiaron el resultado.

Clase 2: Castro se quedó con una final ajustada

La Clase 2 fue una de las más peleadas del fin de semana. Castro - Cabrera se impusieron con un tiempo de 40:22,08, en una definición ajustada.

  • Castro - Cabrera → 40:22,08
  • Bucolo - Fernández → 41:18,10
  • Rodríguez - Rodríguez → 43:59,15

Diferencias cortas y mucha presión hasta el final.

Clase 3: ritmo alto y pelea constante

En la Clase 3, el triunfo fue para Ramos - Puga, con un tiempo de 40:17,43, en otra categoría muy competitiva.

  • Ramos - Puga → 40:17,43
  • Velázquez - Velázquez → 41:43,63
  • Canto - Canto → 42:59,83

Una carrera intensa, con ritmo alto y sin margen de error.

Clase 4: contundencia total

En la Clase 4 no hubo discusión. Festino - Stella dominaron de punta a punta y se quedaron con la victoria.

  • Festino - Stella → 37:29,59

Superioridad clara en una categoría con pocos pero firmes protagonistas.

Rally Safary (2)

Un campeonato que vuelve a tomar fuerza

La fecha marcó algo más que una competencia: el crecimiento de una categoría que vuelve a renacer en Mendoza, con buena convocatoria y organización sólida.

La fiscalización estuvo a cargo de FEMAD y el evento contó con apoyo municipal, lo que permitió un desarrollo ordenado y seguro.

Lo que viene: rumbo a Lavalle

La próxima fecha ya tiene destino confirmado: será en Lavalle, con actividad en la zona de Jocolí sobre Ruta 40. El Rally Safari sigue su camino… y promete más espectáculo.

Preguntas clave sobre el Rally Safary

Dónde se corrió la segunda fecha del Rally Safari 2026

En Santa Rosa, Mendoza

Quién ganó la Clase 2 del Rally Safari

Castro - Cabrera con un tiempo de 40:22,08

Cuál fue el mejor tiempo del fin de semana

Festino - Stella en Clase 4 con 37:29,59

Dónde será la próxima fecha del Rally Safari

En Lavalle, en la zona de Jocolí

Fuente: AMD Sports

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