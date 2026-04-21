Rally Safari 2026 en Santa Rosa: resultados y ganadores de la segunda fecha del Mendocino

Por Martín Sebastián Colucci 21 de abril de 2026 - 08:04
El este mendocino se llenó de ruido, tierra y emoción.
Santa Rosa fue escenario de la segunda fecha del Safari 2026, en un fin de semana que tuvo de todo: Rally largada simbólica, tramos nocturnos, caminos exigentes y definiciones apretadas que hicieron vibrar a pilotos y fanáticos.
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Un fin de semana a puro Rally: del centro al campo donde La acción comenzó el sábado con la largada simbólica en la plaza 25 de Mayo, los autos, equipos y público le pusieron color a la previa.
Pero lo mejor llegó a la noche. A las 22, el súper especial de 5 km empezó a marcar diferencias en un terreno que ya anticipaba lo que vendría:
velocidad, precisión y mucho manejo.
El domingo fue el plato fuerte. Con tramos de
23 km por caminos rurales, campos y secano, los pilotos tuvieron que dar lo mejor en dos pasadas exigentes.
Polvo, calor y adrenalina: el combo perfecto del rally.
Rally Safary
Clase 1: dominio y contundencia
En la Clase 1, la victoria fue para
Chadi - Chadi, que marcaron un tiempo total de 44:00,73 y se quedaron con la general. Chadi - Chadi → 44:00,73 Vicencio - Arlandis → S/T (completaron) Ledda - Magallanes → DNF
Una categoría que tuvo de todo, incluso abandonos que cambiaron el resultado. Clase 2: Castro se quedó con una final ajustada
La Clase 2 fue una de las más peleadas del fin de semana.
Castro - Cabrera se impusieron con un tiempo de 40:22,08, en una definición ajustada. Castro - Cabrera → 40:22,08 Bucolo - Fernández → 41:18,10 Rodríguez - Rodríguez → 43:59,15
Diferencias cortas y mucha presión hasta el final. Clase 3: ritmo alto y pelea constante
En la Clase 3, el triunfo fue para
Ramos - Puga, con un tiempo de 40:17,43, en otra categoría muy competitiva. Ramos - Puga → 40:17,43 Velázquez - Velázquez → 41:43,63 Canto - Canto → 42:59,83
Una carrera intensa, con ritmo alto y sin margen de error. Clase 4: contundencia total
En la Clase 4 no hubo discusión.
Festino - Stella dominaron de punta a punta y se quedaron con la victoria. Festino - Stella → 37:29,59
Superioridad clara en una categoría con pocos pero firmes protagonistas.
Rally Safary (2)
Un campeonato que vuelve a tomar fuerza
La fecha marcó algo más que una competencia:
el crecimiento de una categoría que vuelve a renacer en Mendoza, con buena convocatoria y organización sólida.
La fiscalización estuvo a cargo de FEMAD y el evento contó con apoyo municipal, lo que permitió un desarrollo ordenado y seguro. Lo que viene: rumbo a Lavalle
La próxima fecha ya tiene destino confirmado: será en
Lavalle, con actividad en la zona de Jocolí sobre Ruta 40. El Rally Safari sigue su camino… y promete más espectáculo. Preguntas clave sobre el Rally Safary Dónde se corrió la segunda fecha del Rally Safari 2026
En Santa Rosa, Mendoza Quién ganó la Clase 2 del Rally Safari
Castro - Cabrera con un tiempo de 40:22,08 Cuál fue el mejor tiempo del fin de semana
Festino - Stella en Clase 4 con 37:29,59 Dónde será la próxima fecha del Rally Safari
En Lavalle, en la zona de Jocolí
Fuente: AMD Sports