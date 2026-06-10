El emocionante mensaje de Juan Cruz Yacopini durante su recuperación: "Era incapaz hasta de respirar"

Una vez más, Juan Cruz Yacopini mostró importantes avances en su recuperación tras el impactante accidente que sufrió en diciembre de 2025 . Luego de compartir imágenes en las que intentaba dar sus primeros pasos, esta vez brindó un emotivo testimonio sobre el extenso proceso médico que atraviesa y su actual etapa de rehabilitación .

A través de un video en el que se presentó y repasó parte de su historia, Juan Cruz Yacopini relató cómo transita su recuperación física en el centro de rehabilitación neurológica Fleni , ubicado en Escobar , Buenos Aires : “ Sabía que iba a ser el lugar donde mejor iba a estar cuidado para aprender un montón de habilidades que estoy incorporando acá, en el día a día ”, expresó.

Según explicó, su rutina comienza a las 7.30 y, desde las 9 , participa de sesiones de kinesiología. Luego continúa con terapia ocupacional y otras actividades orientadas a su rehabilitación. Además, dos veces por semana realiza trabajos con tecnología aplicada a la recuperación neurológica y participa de clases de musicoterapia .

“Cada martes y miércoles tenemos una hora de juegos junto a otros chicos, dentro de terapia ocupacional, y los sábados realizamos actividades durante medio día ”, contó.

En medio de un proceso que exige constancia y dedicación diaria, el deportista mendocino reflexionó sobre los desafíos que enfrenta: “He entrenado toda mi vida y ahora es otro tipo de entrenamiento, mucho más específico, con más calma y paciencia, donde los resultados no aparecen a corto plazo ”, señaló.

Y agregó: “Hay que trabajar duro para volver a estar lo mejor posible. Si es arriba de un auto de carrera, que es lo que quiero, mejor; y si no, al menos volver a una vida lo más parecida posible a la que tuve durante 25 años ”.

Juan Cruz Yacopini - Recuperación - 2 de junio Este mes también se mostró en redes y dio sus primeros pasos. Foto: Archivo

También recordó los difíciles momentos posteriores al accidente que sufrió el 19 de diciembre de 2025: “ Lo más difícil de estos accidentes es que, de un día para otro, pasás a ser 100 % dependiente de todo tu entorno. Yo era incapaz incluso de respirar por mis propios medios porque necesitaba ventilación mecánica ”, relató.

Sin embargo, destacó la importancia de respetar los tiempos de recuperación: “Hay que esperar y darle tiempo al proceso. De a poco vas ganando capacidades para ser cada vez más independiente y empezar a desenvolverte por tus propios medios”, afirmó.

Para concluir, Yacopini agradeció el acompañamiento constante de su familia, amigos y pareja durante estos meses, tanto a través de visitas como de mensajes de apoyo. “Para mí es súper importante. Es lo que hace que el día pase y que al siguiente puedas levantarte con más energía para afrontar lo que viene durante la semana, el mes y seguir adelante como si cada día fuera el primero”, expresó.

Además, dedicó unas palabras a los profesionales de la institución médica donde realiza su tratamiento y destacó que la paciencia y la disciplina son fundamentales en este camino: “Acá hay que aprender a esperar. Los tiempos son otros y también es clave estar rodeado de un buen grupo humano que te brinde sostén en los momentos difíciles”, concluyó.