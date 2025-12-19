20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un accidente en lancha en El Carrizal y debió ser reanimado

El piloto mendocino sufrió un fuerte golpe en la cabeza luego de lanzarse al agua mientras navegaba en lancha. Permanece internado en la Clínica de Cuyo.

Juan Cruz Yacopini sufrió un accidente en lancha en El Carrizal y debió ser reanimado
Juan Cruz Yacopini sufrió un accidente en lancha en El Carrizal y debió ser reanimado Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

Este viernes, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente mientras navegaba en lancha en El Carrizal. Según los primeros reportes oficiales, se arrojó al agua para bañarse y, al ingresar en una zona de poca profundidad, golpeó fuertemente su cabeza.

Tras el accidente, fue asistido de inmediato por amigos y personal de emergencia, quienes debieron reanimarlo luego de que sufriera un paro cardiorrespiratorio. Actualmente permanece internado en la Clínica de Cuyo.

Lee además
Una impactante denuncia por abuso sexual cayó sobre el empresario Marcelo Porcel
Investigación judicial

Una impactante denuncia por abuso sexual cayó sobre el empresario Marcelo Porcel
Chocó con cerdos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos.
peligrosísimo

Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos

Grave accidente en El Carrizal: Juan Cruz Yacopini sufrió un fuerte golpe en la cabeza

Según las primeras averiguaciones, Yacopini navegaba en una lancha junto a un grupo de amigos cuando decidió arrojarse al agua para bañarse. Al hacerlo en una zona de escasa profundidad, impactó contra el fondo del espejo de agua y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el accidente, sus amigos lo trasladaron hasta un punto de encuentro sobre la Ruta 62, donde arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. En ese lugar, la víctima presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarlo.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde quedó internado con diagnóstico inicial de politraumatismo grave y shock medular. Debido a la complejidad del cuadro, fue derivado luego a la Clínica de Cuyo para continuar con la atención médica.

Un accidente a días de competir en el Rally Dakar

El piloto mendocino de 26 años había confirmado días atrás su participación en la edición 2026 del Rally Dakar. En declaraciones brindadas a Sitio Andino el pasado 6 de diciembre, Yacopini ratificó que competiría del 3 al 17 de enero en la categoría autos, representando a Toyota Gazoo Racing South Africa.

En esa oportunidad, el deportista se mostró expectante ante el inicio de la competencia: "No hablo de resultados. Sé que estoy más fuerte que en mi último Dakar, donde había sido séptimo. Puedo mejorar, sí… pero acá valen los 14 días. Si no nos perdemos y no rompemos, estaremos para algo grande."

Temas
Seguí leyendo

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Tragedia vial en General Alvear: murió un motociclista tras chocar con un camión

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Bomberos rescataron a un hombre tras un incendio en Las Heras: qué sucedió

Falleció el motociclista que chocó con un camión en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Una impactante denuncia por abuso sexual cayó sobre el empresario Marcelo Porcel
Investigación judicial

Una impactante denuncia por abuso sexual cayó sobre el empresario Marcelo Porcel

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.
Investigación

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Patricia Bullrich debió postergar el envió de la Reforma Laboral al pleno del Senado.
Congreso y calle

Reforma laboral: el Gobierno da un paso atrás en medio de criticas sobre el impacto regresivo y costo social

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos
tragedia

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

Cómo sigue la salud del chef Christian Petersen: lo que se sabe
Preocupación

Cómo sigue la salud del chef Christian Petersen: lo que se sabe

Una impactante denuncia por abuso sexual cayó sobre el empresario Marcelo Porcel
Investigación judicial

Una impactante denuncia por abuso sexual cayó sobre el empresario Marcelo Porcel

Te Puede Interesar

Tras intentar eliminar el subsidio de Zona Fría, el gobierno recibirá un préstamo para optimizarlo
Financiamiento

Tras intentar eliminar el subsidio de Zona Fría, el gobierno recibirá un préstamo para optimizarlo

Por Sitio Andino Economía
Juan Cruz Yacopini sufrió un accidente en lancha en El Carrizal y debió ser reanimado
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un accidente en lancha en El Carrizal y debió ser reanimado

Por Luis Calizaya
china  cierra 2025 recuperando el lugar de principal socio comercial de Argentina
Balance 2025

China, el socio incómodo que la Argentina no puede dejar

Por Marcelo López Álvarez