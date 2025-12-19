Juan Cruz Yacopini sufrió un accidente en lancha en El Carrizal y debió ser reanimado

Este viernes, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente mientras navegaba en lancha en El Carrizal . Según los primeros reportes oficiales, se arrojó al agua para bañarse y, al ingresar en una zona de poca profundidad, golpeó fuertemente su cabeza .

Tras el accidente, fue asistido de inmediato por amigos y personal de emergencia , quienes debieron reanimarlo luego de que sufriera un paro cardiorrespiratorio . Actualmente permanece internado en la Clínica de Cuyo .

Según las primeras averiguaciones, Yacopini navegaba en una lancha junto a un grupo de amigos cuando decidió arrojarse al agua para bañarse. Al hacerlo en una zona de escasa profundidad , impactó contra el fondo del espejo de agua y sufrió un fuerte golpe en la cabeza .

Tras el accidente, sus amigos lo trasladaron hasta un punto de encuentro sobre la Ruta 62 , donde arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado . En ese lugar, la víctima presentó un paro cardiorrespiratorio , por lo que el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarlo.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde quedó internado con diagnóstico inicial de politraumatismo grave y shock medular. Debido a la complejidad del cuadro, fue derivado luego a la Clínica de Cuyo para continuar con la atención médica.

Un accidente a días de competir en el Rally Dakar

El piloto mendocino de 26 años había confirmado días atrás su participación en la edición 2026 del Rally Dakar. En declaraciones brindadas a Sitio Andino el pasado 6 de diciembre, Yacopini ratificó que competiría del 3 al 17 de enero en la categoría autos, representando a Toyota Gazoo Racing South Africa.

En esa oportunidad, el deportista se mostró expectante ante el inicio de la competencia: "No hablo de resultados. Sé que estoy más fuerte que en mi último Dakar, donde había sido séptimo. Puedo mejorar, sí… pero acá valen los 14 días. Si no nos perdemos y no rompemos, estaremos para algo grande."