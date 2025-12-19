19 de diciembre de 2025
Tras intentar eliminar el subsidio de Zona Fría, el gobierno recibirá un préstamo para optimizarlo

El Directorio del Banco Mundial enviará un préstamo adicional de 300 millones de dólares. Qué comunicó la institución.

"El Directorio del Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de US$300 millones que contribuirá a fortalecer la capacidad institucional para optimizar el alcance de los subsidios al gas, protegiendo a los hogares más vulnerables y promoviendo la sostenibilidad fiscal y ambiental del sector energético", indica el comunicado de la entidad bancaria.

El préstamo es de margen variable, reembolsables en 32 años y tienen un período de gracia de 7 años.

Según detalla el texto, es un préstamo adicional destinado al proyecto "Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable", que "respaldó la mejora del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), logrando reclasificar correctamente a 1,2 millones de hogares".

Nuevo préstamo del Banco Mundial

La directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay expresó: "Acompañamos los esfuerzos del gobierno por continuar mejorando la focalización de los subsidios de gas para que lleguen a las poblaciones más vulnerables".

El financiamiento será al proyecto que buscará alcanzar a usuarios de red y gas envasado, especialmente a los hogares de bajos recursos y zonas sin acceso a la red de gas.

"El proyecto simplificará, armonizará y modernizará los diversos esquemas de subsidios para el suministro de gas, mejorando tanto la eficiencia como la accesibilidad. En particular, se prevé la integración de los beneficiarios de gas envasado a un registro, facilitando su acceso a subsidios y programas complementarios", detalla el comunicado del Banco Mundial.

Además, detalla que otros objetivos del financiamiento son:

  • "Ajustar mejor el esquema de subsidios a los patrones de consumo de energía de los hogares",
  • "Mejorar la equidad del sistema y el uso de la energía",
  • "Disminuir el consumo",
  • "Incentivar medidas de eficiencia energética",
  • "Reducir gastos innecesarios".

De la posible eliminación a la optimización

En el proyecto del Presupuesto 2026, el gobierno nacional sumó un apartado, el polémico capítulo 11, que contemplaba las leyes de Universidades y Discapacidad, como también ley de Zonas Frías, la eliminación de la actualización de las Asignaciones Familiares, las deudas en materia de energía y la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires.

El capítulo 11 fue rechazado por la Cámara de Diputados el jueves por 123 a 117 votos. Ante la negativa, fue excluido del proyecto girado al Senado, que ya tuvo dictamen.

Según un informe desarrollado por la Secretaría de Energía en 2023, cuando se amplió el régimen en Mendoza alcanzó a 421.965 usuarios en la reducción de las tarifas al gas natural:

  • 218.922 con descuento del 30%,

  • 203.043 con reducción del 50%.

