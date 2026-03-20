20 de marzo de 2026
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Ciruela

Mendoza mostró su producción al mundo con la ciruela deshidratada y los frutos secos al frente

En una ronda de negocios, empresarios de ciruela deshidratada y frutos secos mostraron su producción a inversores internacionales. Un recorrido por el evento.

Mendoza mostró su producción al mundo con la ciruela deshidratada y los frutos secos al frente

Mendoza mostró su producción al mundo con la ciruela deshidratada y los frutos secos al frente

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

La provincia de Mendoza fue protagonista esta semana de una agenda marcada por la actividad económica nacional y su producción regional, con la ciruela deshidratada y los frutos secos como uno de sus productos más representativos. En el marco del World Peanut Meeting 2026, este viernes se realizó una ronda de negocios orientada a posicionar esta actividad frente a inversores internacionales.

Participaron cerca de 30 importadores de países como Estados Unidos, China, Holanda, Colombia e India, que tras asistir al encuentro internacional del maní formaron parte de la instancia organizada por ProMendoza en el Hotel Hilton. El objetivo fue claro: generar vínculos comerciales, conocer la oferta mendocina y abrir nuevas oportunidades de exportación.

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En la ronda de negocios participaron cerca de 30 importadores de diferentes países.

En la ronda de negocios participaron cerca de 30 importadores de diferentes países.

Unas 25 empresas del sector participaron con sus productos y material informativo. Mendoza lidera la producción de nueces y almendras, mientras avanza en el desarrollo del pistacho. A su vez, la deshidratación de frutas -en especial la ciruela- se consolida como una actividad clave, con San Rafael y General Alvear como polos productivos donde actores como Frutas PROA tienen un rol protagonista.

La ciruela deshidratada gana terreno en la agenda exportadora

En este contexto, Frutas PROA -dedicada a la producción y exportación- formó parte de la ronda con su propuesta frutihortícola. La compañía cuenta con más de 550 hectáreas propias y una estructura que le permite integrar el proceso, desde el cultivo hasta la deshidratación del fruto.

Su presencia se dio junto a otras empresas del rubro que participaron con el objetivo de mostrar lo que producen a los importadores que visitan la provincia con fines comerciales. En un formato de intercambio con compradores, las compañías compartieron la oferta disponible y tomar contacto directo con potenciales interesados.

Frutas PROA ronda de negocios
Frutas PROA participó de la ronda de negocios presentando su actividad productiva.

Frutas PROA participó de la ronda de negocios presentando su actividad productiva.

De esta forma, la ronda de negocio funcionó como una vidriera para la producción local. Con interés internacional y participación de distintos actores del sector, la actividad dejó en evidencia las posibilidades de seguir ampliando mercados para los productos mendocinos.

La ciruela, con fuerte base en el sur mendocino

En el marco de la ronda de negocios, la ciruela dio cuenta de su centralidad en la oferta mendocina y no es casual: su producción se concentra principalmente en el oasis Sur, que aporta el 89% del total provincial, con unas 72.122 toneladas estimadas.

El oasis Este representa cerca del 7%, mientras que el Norte y el Valle de Uco completan el esquema con menor participación, lo que reafirma el peso del sur en esta actividad.

Los beneficios de la ciruela deshidratada para la salud

La ciruela deshidratada no sólo se posiciona como un producto con valor exportable, sino también por sus beneficios para la salud. Al concentrar sus nutrientes durante el proceso de deshidratación, se convierte en una fuente importante de fibra, lo que favorece la digestión y la salud intestinal.

A esto se suma su aporte de vitaminas y minerales como potasio, magnesio y vitamina K, que la vuelven un alimento cada vez más valorado en distintos mercados. Esta combinación entre propiedades nutricionales y valor agregado explica parte del creciente interés por este producto en el comercio internacional.

Galería de fotos de la ronda de negocios de ciruelas deshidratadas y frutos secos

20 de Marzo, Proa en exposición de frutos secos en Hotel Hilton
Frutas deshidratadas y frutos secos protagonizaron la ronda de negocios.

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20 de Marzo, Proa en exposición de frutos secos en Hotel Hilton
Cerca de 25 productores mendocinos presentaron su actividad frente a importadores.

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20 de Marzo, Proa en exposición de frutos secos en Hotel Hilton
Exportadores de Estados Unidos, China, Holanda, India y Colombia participaron de la ronda de negocios.

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20 de Marzo, Proa en exposición de frutos secos en Hotel Hilton
La visita de exportadores se dio en el marco del Encuentro Internacional del Maní.

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20 de Marzo, Proa en exposición de frutos secos en Hotel Hilton
Mendoza se destacada por su producción de nueces y almendras.

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