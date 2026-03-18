Mendoza recibe a inversores internacionales del maní, un negocio en el que Argentina es protagonista

Mendoza recibe al mundo del maní en un negocio que Argentina ya domina

La provincia de Mendoza es sede del World Peanut Meeting 2026 , que se realiza en el Hotel Hilton y tuvo su acto de apertura ayer por la tarde. Se trata de un encuentro internacional que reúne referentes, inversores y empresarios de más de 50 países, y que pone en foco a una de las cadenas más dinámicas del agro argentino: el maní , un cultivo con fuerte perfil exportador.

Si bien Mendoza no es productora de maní, el evento dejó en evidencia las oportunidades económicas que tiene la provincia si logra capitalizar el crecimiento de los frutos secos, en un contexto de alta demanda internacional. Se trata de un espacio donde confluyen ejecutivos, técnicos e inversores que miran al país -y también a Mendoza- como un posible nodo de desarrollo agroindustrial .

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De esta manera, aunque la producción de maní en Argentina está fuertemente concentrada en Córdoba, el encuentro se realizó en Mendoza por una combinación de factores: turismo, conectividad, experiencia en eventos internacionales y la posibilidad de vincular esta cadena con otras economías regionales .

El evento dejó en evidencia las oportunidades económicas que tiene Mendoza y el país.

En diálogo con Sitio Andino, el presidente de la Cámara Argentina del Maní, Diego Bracco , lo resumió: “Decidimos hacerlo en un lugar turístico, con buena capacidad hotelera y acostumbrado a recibir congresos internacionales”.

Argentina, la primera exportadora de maní en el mundo

Córdoba protagoniza la exportación de maní a nivel global, abasteciendo a países con alta demanda de este alimento. Según datos compartidos durante el evento, cerca del 90% de la producción se exporta, mientras que el consumo interno es bajo. En ese contexto, algunos referentes incluso señalaron que importar este producto sería poco lógico, dado el volumen y la competitividad local.

En ese marco, Bracco destacó la necesidad de profundizar el contacto directo con clientes internacionales -más de 100 países- y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades. “Tenemos más de 105 países a los que exportamos maní desde Argentina”, explicó, al describir una industria fuertemente orientada al mercado externo.

18 de Marzo de 2026, World peanut meeting, Hotel Hilton, presidente cámara argentina del maní Diego Bracco, presidente de la Cámara Argentina del Maní, expuso junto a referentes de diferentes países -China, Brasil, India, entre otros-. Foto: Cristian Lozano

“Somos buenos en campo, somos buenos en industria y también comercialmente hacemos bien las cosas”, agregó. Ese modelo, basado en valor agregado, estándares sanitarios y una lógica exportadora consolidada, es uno de los más robustos dentro de las economías regionales.

Un negocio global que abre otras puertas

El dato de que Argentina es el principal exportador del mundo no sólo refleja el peso del sector, sino también su funcionamiento. Se trata de una cadena integrada, con trazabilidad y tecnología, que le permite competir a nivel global.

Esa misma lógica es la que Mendoza busca consolidar en frutos secos, un segmento en crecimiento que ya tiene peso en la provincia, especialmente en nueces y almendras, y que empieza a desarrollarse en el pistacho.

En ese cruce es donde el evento encontró uno de sus puntos más interesantes. No se trató sólo de mostrar la potencia del maní argentino, sino de generar vínculos con otras cadenas que comparten los mismos compradores a nivel global.

“Las empresas que importan maní también trabajan con otros frutos secos”, planteó Bracco. A partir de esa premisa, uno de los ejes fue generar espacios de networking entre compradores internacionales y productores de Cuyo.

¿Cómo puede avanzar Mendoza en este punto?

Más allá del potencial, lo cierto es que otros cultivos aún atraviesan etapas más incipientes o presentan limitaciones productivas. En Mendoza, la producción de frutos secos es todavía reducida en escala, aunque con buenas condiciones y perspectivas de crecimiento.

18 de Marzo de 2026, World peanut meeting, Hotel Hilton, maní El World Peanut Meeting representa una oportunidad para producciones agrícolas mendocinos, principalmente de frutos secos. Foto: Cristian Lozano

En ese sentido, el evento también apunta a articular estas cadenas. Según difundió ProMendoza, unas 25 empresas mendocinas mantendrán reuniones en el marco del evento con importadores internacionales para explorar oportunidades comerciales en productos como nueces, almendras, pistachos, pasas de uva y ciruelas deshidratadas.

Esto muestra que, aunque Mendoza no juega un rol central en el maní, sí tiene presencia en otras actividades agrícolas innovadoras que despiertan interés. “Hay exportadores de maní que han invertido en nueces, almendras y pistachos. Hay una sinergia clara”, explicó Fernando Garino.

En definitiva, el evento busca ampliar ese entramado de vínculos y posicionar a la provincia dentro de una red más amplia de negocios.

Fuerte presencia de tecnología y servicios técnicos

El encuentro también reflejó un proceso más amplio: la creciente tecnologización del agro. Buena parte de los stands estuvieron vinculados a procesos industriales, control de calidad y soluciones tecnológicas aplicadas a la producción.

Desde el laboratorio JLA, especializado en certificación y control de calidad, destacaron el rol de la tecnología en el desarrollo del sector. Además de los análisis, la empresa realiza ensayos a campo en una unidad de 80 hectáreas bajo riego. “Hacemos ensayos experimentales”, explicó Garino, en referencia a un trabajo que combina análisis, innovación y producción.

18 de Marzo de 2026, World peanut meeting, Hotel Hilton, maní El agro atraviesa un fuerte proceso de tecnologización y el evento dio cuenta de ello. Foto: Cristian Lozano

También participó IFE Servicio Técnico, dedicada a la ingeniería y provisión de equipos industriales. La firma trabaja en el desarrollo de soluciones para etapas clave del procesamiento, como molienda o intercambio térmico, e incluso en el diseño de plantas completas.

En ese marco, señalaron que el negocio sigue orientado al mercado externo: “Hoy el 90% de la pasta de maní se exporta. En Argentina se consume poco”. Sin embargo, advirtieron un cambio: “Se está empezando a abrir el mercado para la manteca de maní”.

La diferencia es significativa. Mientras la pasta implica un proceso básico, la manteca requiere mayor desarrollo, formulación y marca. Es decir, más valor agregado y mejores márgenes.

El crecimiento del ecosistema de servicios

El encuentro también dejó ver el crecimiento de un entramado que poco a poco gana visibilidad en todos los frentes y el agro no queda por fuera: los servicios técnicos y de gestión que sostienen la actividad.

Por un lado, ese avance se expresa en la infraestructura tecnológica. Empresas como Tech Guru trabajan sobre equipos de alta complejidad -cromatógrafos, HPLC o espectrofotómetros- que permiten analizar alimentos y garantizar estándares de calidad. Sin esos controles, la exportación sería inviable.

Pero la transformación no se limita a lo técnico. También alcanza la organización interna de las empresas. En ese plano, desde Humand impulsan herramientas para digitalizar procesos de recursos humanos. “La idea es centralizar todo en un mismo lugar y dejar atrás procesos manuales”, explicó Julián Martínez Soto.

A esto se suma una capa más amplia: la gestión integral del negocio. Desde Process Technologies, que trabaja con sistemas como SAP y Monday, apuntan a optimizar procesos y mejorar la trazabilidad. “La tecnología hoy es fundamental para ser competitivos y abrir nuevos mercados”, sostuvo Cristian Gandrup.

18 de Marzo de 2026, World peanut meeting, Hotel Hilton, maní World Peanut Meeting reunió inversores del mundo entero. Foto: Cristian Lozano

En conjunto, estos casos reflejan un mismo proceso: la incorporación de tecnología, automatización e incluso herramientas de inteligencia artificial, que comienzan a ganar protagonismo en todos los niveles de la cadena. Desde la industria, pasando por el laboratorio, hasta la gestión interna, el negocio se apoya cada vez más en soluciones que permiten mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la competitividad.