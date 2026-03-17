Contratistas rurales: el motor silencioso del campo en Argentina

En el entramado productivo del campo argentino existe un actor cuya presencia resulta decisiva, aunque durante décadas permaneció en un segundo plano del debate sectorial: los contratistas rurales . Empresas familiares, pymes y emprendimientos que recorren miles de kilómetros cada campaña para sembrar, cosechar o realizar labores agrícolas constituyen una pieza fundamental de la cadena agroindustrial . Sin embargo, recién en los últimos años comenzaron a consolidar espacios propios de discusión y representación .

Ese proceso tuvo un punto de inflexión reciente con la realización de la primera Cumbre de Contratistas , un encuentro que reunió a más de 200 representantes del sector durante el 20º aniversario de Expoagro 2026 . La jornada, desarrollada en el auditorio de Agronegocios CREA , permitió analizar los desafíos tecnológicos, climáticos y económicos que enfrenta una actividad que, según estimaciones sectoriales, es responsable de alrededor del 80% de las labores agrícolas del país .

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

La cumbre fue organizada en el marco de Expoagro , la muestra agropecuaria que anualmente organizan Clarín y La Nación para el sector agropecuario, que agrupa entre 15.000 y 18.000 empresas y genera empleo para aproximadamente 72.000 trabajadores en todo el territorio nacional. Se trata de un universo heterogéneo que incluye desde pequeñas empresas familiares hasta organizaciones con estructuras empresariales complejas , capaces de operar maquinaria de última generación en diferentes regiones productivas.

Durante la apertura del encuentro, el presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA) , Luis “Freddy” Simone , subrayó el valor simbólico de la convocatoria. “Emociona tener este protagonismo en esta cumbre después de tantos años de luchar”, afirmó, en referencia al largo camino recorrido por el sector para lograr visibilidad institucional dentro del sistema agropecuario.

Más allá del tono celebratorio, el dirigente también planteó uno de los problemas estructurales que enfrentan las empresas contratistas: el acceso al financiamiento. Según explicó, el sector necesita líneas de crédito adaptadas a su dinámica productiva, con plazos de amortización más extensos que permitan renovar maquinaria e incorporar nuevas tecnologías. “No pedimos privilegios, sino condiciones justas y políticas que nos acompañen”, sostuvo.





Campo: El desafío tecnológico

La renovación del parque de maquinaria aparece como uno de los principales ejes del debate. El ingeniero agrónomo Hernán Ferrari, especialista en maquinaria agrícola, advirtió durante la jornada que la antigüedad promedio de los equipos en Argentina alcanza los 12,4 años, una cifra que refleja la necesidad de acelerar los procesos de inversión.

De acuerdo con Ferrari, la incorporación de tecnología no solo impacta en la productividad, sino también en variables operativas críticas: permite reducir el consumo de combustible, mejorar la autonomía de las máquinas y minimizar paradas innecesarias durante las labores. Sin embargo, el especialista remarcó que la modernización tecnológica debe ir acompañada por un proceso de profesionalización del capital humano.

En esa línea propuso la construcción de lo que denominó un “nuevo ADN del contratista”, basado en cinco componentes esenciales: identidad empresaria, talento humano, contratos formales, tecnología y gestión de datos. La combinación de estos factores, sostuvo, será determinante para garantizar la competitividad de la actividad en un contexto de creciente sofisticación tecnológica.

image Los contratistas rurales parte fundamental del campo argentino se reunieron en ExpoAgro

Clima, economía y planificación

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la influencia del clima sobre una actividad que desarrolla gran parte de su trabajo a cielo abierto. El meteorólogo Leonardo De Benedictis destacó la importancia de interpretar correctamente los mapas climáticos y las proyecciones meteorológicas para optimizar la toma de decisiones operativas.

En un escenario de mayor variabilidad climática, la planificación de las ventanas de trabajo se vuelve cada vez más estratégica para quienes deben coordinar campañas en diferentes regiones productivas.

Una actividad estratégica para el agro

Más allá de las cuestiones técnicas, el encuentro también funcionó como un espacio de reconocimiento colectivo para un sector que durante mucho tiempo operó con escasa visibilidad pública.

La contratista rural Viviana Galli destacó el carácter simbólico del evento al señalar que años atrás resultaba impensable ver a los contratistas reunidos en un espacio propio dentro de una de las principales exposiciones del agro argentino. “Sabemos que los porcentajes de participación del contratista en la cadena agroindustrial son muy altos, pero muchas veces no somos reconocidos”, señaló.

En términos productivos, el papel del contratista es decisivo: en muchas regiones del país los productores dependen casi exclusivamente de estos servicios para realizar las labores agrícolas en tiempo y forma.

Por eso, según coinciden distintos referentes del sector, la consolidación institucional de la actividad resulta clave para el desarrollo del sistema agroindustrial en su conjunto. “Los contratistas rurales somos mucho más que simples prestadores de servicios”, resumió Simone al cierre de la cumbre. “Somos quienes hacemos posible que la tecnología llegue al lote. Cuando al contratista le va mal, se frena la producción y, cuando eso sucede, pierde el país”.

Una alianza para fortalecer el sector

El encuentro también dejó resultados concretos. Durante la jornada se firmó un convenio de colaboración entre FACMA y la empresa cordobesa Piersanti, fabricante de cabezales draper para cosechadoras. El acuerdo contempla beneficios comerciales para los socios de la federación, entre ellos un descuento del 5% en la compra de productos de la compañía.

Aunque se trata de una iniciativa puntual, el acuerdo refleja una tendencia más amplia: el fortalecimiento de los vínculos entre fabricantes de maquinaria y empresas contratistas, un proceso que podría contribuir a dinamizar la incorporación de tecnología en el agro argentino.