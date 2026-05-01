Caen las acciones argentinas en Wall Street mientras el riesgo país se mantiene estable

En una jornada marcada por la ausencia de operaciones en el mercado financiero debido al feriado por el Día del Trabajador, los activos argentinos que cotizan en el exterior mostraron comportamientos dispares. Mientras las acciones registraron fuertes caídas en Wall Street, los bonos soberanos avanzaron y el riesgo país se mantuvo en niveles moderados.
Acciones argentinas en rojo en Nueva York
Los acciones de compañías argentinas que operan en la bolsa estadounidense cerraron con retrocesos significativos este viernes 1 de mayo. Las bajas superaron el 5% en algunos casos, reflejando la cautela de los inversores internacionales frente al contexto económico local.
El desempeño negativo se da en un contexto de volatilidad global y expectativas aún inciertas sobre la evolución macroeconómica argentina.
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Los acciones de compañías argentinas que operan en la bolsa estadounidense cerraron con retrocesos significativos.
A contramano del comportamiento accionario, los bonos soberanos argentinos operaron en terreno positivo, con subas de hasta el 2%. Este movimiento permitió que el riesgo país se ubicara en torno a los 539 puntos básicos, un nivel que refleja cierta estabilidad relativa en la percepción del riesgo crediticio.
El petróleo se mantiene firme por encima de los 108 dólares
En el plano internacional, el precio del barril de petróleo Brent (referencia clave para la Argentina) se sostuvo por encima de los 108 dólares, un factor relevante para el ingreso de divisas y la balanza comercial energética.
Dólar cripto, el único activo cambiario activo
Con el mercado cambiario local cerrado, el único tipo de cambio operativo fue el dólar cripto, que se negoció en torno a los $1485, alineado con los valores del contado con liquidación.
Al cierre de abril, las cotizaciones habían quedado en: