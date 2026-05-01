Caen las acciones argentinas en Wall Street mientras el riesgo país se mantiene estable

El desempeño negativo se da en un contexto de volatilidad global y expectativas aún inciertas

En una jornada marcada por la ausencia de operaciones en el mercado financiero debido al feriado por el Día del Trabajador , los activos argentinos que cotizan en el exterior mostraron comportamientos dispares. Mientras las acciones registraron fuertes caídas en Wall Street , los bonos soberanos avanzaron y el riesgo país se mantuvo en niveles moderados.

Los acciones de compañías argentinas que operan en la bolsa estadounidense cerraron con retrocesos significativos este viernes 1 de mayo. Las bajas superaron el 5% en algunos casos , reflejando la cautela de los inversores internacionales frente al contexto económico local.

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Entre los papeles más afectados se destacaron:

El desempeño negativo se da en un contexto de volatilidad global y expectativas aún inciertas sobre la evolución macroeconómica argentina.

image.png Los acciones de compañías argentinas que operan en la bolsa estadounidense cerraron con retrocesos significativos.

A contramano del comportamiento accionario, los bonos soberanos argentinos operaron en terreno positivo, con subas de hasta el 2%. Este movimiento permitió que el riesgo país se ubicara en torno a los 539 puntos básicos, un nivel que refleja cierta estabilidad relativa en la percepción del riesgo crediticio.

El petróleo se mantiene firme por encima de los 108 dólares

En el plano internacional, el precio del barril de petróleo Brent (referencia clave para la Argentina) se sostuvo por encima de los 108 dólares, un factor relevante para el ingreso de divisas y la balanza comercial energética.

Dólar cripto, el único activo cambiario activo

Con el mercado cambiario local cerrado, el único tipo de cambio operativo fue el dólar cripto, que se negoció en torno a los $1485, alineado con los valores del contado con liquidación.

Al cierre de abril, las cotizaciones habían quedado en:

Dólar oficial : $1415

: $1415 Dólar MEP : $1442,43

: $1442,43 Contado con liquidación (CCL): $1486,04

El BCRA cierra abril con fuerte compra de divisas

El Banco Central finalizó abril con un saldo positivo de 2769 millones de dólares, marcando el mejor resultado desde abril de 2024, cuando había acumulado 3345 millones de dólares.

banco central de la republica argentina bcra El Banco Central finalizó abril con un saldo positivo de 2769 millones de dólares.

Sin embargo, este resultado no se tradujo plenamente en una mejora de las reservas netas, debido a los compromisos de deuda que enfrenta la autoridad monetaria.

Expectativas de acumulación de reservas hacia adelante

De acuerdo con analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), existen condiciones favorables para una recuperación sostenida de las reservas en los próximos meses.

Entre los factores destacados se encuentran:

Ausencia de nuevos pasivos relevantes de corto plazo hasta octubre

Menor dependencia del Tesoro respecto al BCRA para el pago de obligaciones en moneda extranjera

"Esto permitiría que las compras del Banco Central se reflejen en una acumulación genuina de reservas", señalaron desde la consultora.