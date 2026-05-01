Accidente fatal en San Carlos: murió un peatón tras ser embestido por una moto

Por Sitio Andino Policiales







Durante la noche del jueves, alrededor de las 22:20, un motociclista atropelló a un peatón en un hecho que aún se investiga. El siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 40 Vieja, en el distrito Chilecito, departamento de San Carlos. A continuación, todos los detalles.

Qué se sabe del trágico siniestro vial en San Carlos Según fuentes policiales, el conductor de la motocicleta, identificado como M.A.M., circulaba por la Ruta 40 Vieja cuando, por causas que se investigan, colisionó con el peatón A.Z., quien quedó tendido en el interior de una acequia tras el impacto.

Al lugar arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató el fallecimiento del peatón y dispuso el traslado del motociclista al nosocomio local para recibir asistencia médica.

El hecho continúa bajo investigación y en la causa interviene personal policial junto a la autoridad judicial competente.