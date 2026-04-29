San Carlos promovió la lectura con una jornada cultural en el IES Vera Peñaloza

En el marco del programa provincial “La Lectura en Voz Alta” , impulsado por la Dirección General de Escuelas (DGE), se desarrolló la actividad “Palabras Compartidas en el Vera” en el Instituto de Educación Superior Rosario Vera Peñaloza, en San Carlos .

La propuesta tuvo como objetivo promover la lectura en voz alta como una herramienta de encuentro, intercambio y participación comunitaria, generando espacios de diálogo en torno a la palabra y las experiencias compartidas.

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Durante la jornada se realizaron tertulias literarias que convocaron a estudiantes, docentes y vecinos, fomentando la reflexión y el intercambio a partir de la lectura.

La actividad también contó con música en vivo a cargo del Ensamble del Vera , que acompañó el evento y aportó un marco artístico a la propuesta cultural.

Participación de la comunidad educativa

El encuentro reunió a distintas escuelas del departamento, además de escritores que compartieron sus obras, bibliotecas populares y librerías especializadas en literatura infantil y juvenil, que formaron parte activa de las actividades.

Asimismo, participaron autoridades de Planeamiento Educativo, quienes respaldaron esta iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre educación, cultura y comunidad.

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Apuesta a la cultura y la educación

Desde el municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que promueven el acceso a la lectura y el desarrollo integral de la comunidad.

En ese sentido, remarcaron que continuarán impulsando propuestas educativas y culturales que fortalezcan los lazos comunitarios y amplíen las oportunidades de participación.