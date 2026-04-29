29 de abril de 2026
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San Carlos

San Carlos promovió la lectura con una jornada cultural en el IES Vera Peñaloza

La propuesta reunió a la comunidad educativa del departamento de San Carlos en torno a la palabra.

San Carlos promovió la lectura.

San Carlos promovió la lectura.

En el marco del programa provincial “La Lectura en Voz Alta”, impulsado por la Dirección General de Escuelas (DGE), se desarrolló la actividad “Palabras Compartidas en el Vera” en el Instituto de Educación Superior Rosario Vera Peñaloza, en San Carlos.

La propuesta tuvo como objetivo promover la lectura en voz alta como una herramienta de encuentro, intercambio y participación comunitaria, generando espacios de diálogo en torno a la palabra y las experiencias compartidas.

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Un espacio de encuentro y reflexión en San Carlos

Durante la jornada se realizaron tertulias literarias que convocaron a estudiantes, docentes y vecinos, fomentando la reflexión y el intercambio a partir de la lectura.

La actividad también contó con música en vivo a cargo del Ensamble del Vera, que acompañó el evento y aportó un marco artístico a la propuesta cultural.

Participación de la comunidad educativa

El encuentro reunió a distintas escuelas del departamento, además de escritores que compartieron sus obras, bibliotecas populares y librerías especializadas en literatura infantil y juvenil, que formaron parte activa de las actividades.

Asimismo, participaron autoridades de Planeamiento Educativo, quienes respaldaron esta iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre educación, cultura y comunidad.

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Apuesta a la cultura y la educación

Desde el municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que promueven el acceso a la lectura y el desarrollo integral de la comunidad.

En ese sentido, remarcaron que continuarán impulsando propuestas educativas y culturales que fortalezcan los lazos comunitarios y amplíen las oportunidades de participación.

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