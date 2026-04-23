23 de abril de 2026
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Incendio

Un incendio destruyó varios colectivos en un galpón de San Carlos

Un incendio causó daños totales en un galpón de colectivos en Pareditas, San Carlos. No hubo heridos.

Terrible incendio en San Carlos.&nbsp;

Terrible incendio en San Carlos. 

 Por Pablo Segura

Un incendio de importantes dimensiones causó daños totales en un galpón de Pareditas, San Carlos, donde estaban estacionados al menos tres colectivos, por lo que bomberos de distintas dotaciones tuvieron trabajar durante horas para sofocar las llamas.

Según las primeras informaciones, el siniestro se desató en un galpón de la empresa Cata en Ruta 40 y el fuego destruyó por completo a al menos tres colectivos que estaban estacionados en el lugar.

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Además, el incendio causó el desprendimiento del techo del galpón, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales.

Un incendio destruyó varios colectivos en un galpón de San Carlos

Según informaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Carlos, el incendio se originó cerca de la 1.30 en un galpón ubicado en Ruta 40, a la altura de Pareditas, perteneciente a la empresa Cata.

Incendio galpon san carlos

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron tres colectivos envueltos en llamas, por lo que tuvieron que trabajar durante horas para sofocar el incendio.

En horas de la mañana de este jueves continuaban las tareas de enfriamiento y las pericias para determinar cómo se originó el incendio.

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