Guaymallén: compartía un trago con su hermano, discutió y lo apuñaló

La riña ocurrió en horas de la madrugada en Dorrego, Guaymallén.

Una discusión entre hermanos en una casa de Dorrego, Guaymallén , terminó con una brutal agresión cuando uno de estos agarró un cuchillo y apuñaló al otro, a tal punto que la víctima debió ser internada de urgencia por una herida a la altura del tórax, en tanto que el agresor fue detenido.

La agresión ocurrió cerca de las 6 de este miércoles en una casa de calle Alema al 1.100, en pleno Dorrego, Guaymallén y por estas horas el herido, de 29 años, intenta recuperarse de las heridas en el hospital Central.

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El atacante, de 33 años, quedó detenido en la Comisaría 25 de Guaymallén y en las próximas horas será imputado formalmente por la fiscalía interviniente.

Según fuentes policiales, el propio detenido admitió que se había reunido con su hermano en horas de la noche . Desde ese momento, ambos comenzaron a compartir bebidas alcohólicas y cerca de las 6 se originó una discusión.

El intercambio de palabras fue subiendo de tono a tal punto que ambos iniciaron una riña. Allí uno de ellos agarró un cuchillo y apuñaló a su hermano, quien quedó gravemente herido.

Vecinos de la zona llamaron a la policía para alertar sobre el caso y minutos después, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al damnificado, trasladándolo al hospital Central.

En el centro asistencial indicaron que el hombre presentaba una herida de arma blanca en el tórax, con posible afectación de órganos vitales. Por ende, estaba siendo sometido a distintos estudios en la mañana de este miércoles.

El caso es investigado por la justicia.