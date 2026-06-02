Guaymallén celebró el Día de la Madre Boliviana con música, danza y tradición

Un año más, Guaymallén se sumó a los festejos por el Día de la Madre Boliviana , una celebración profundamente arraigada en la identidad y la historia de la comunidad de Bolivia residente en el departamento.

La actividad se desarrolló en la Plaza Bolivia , ubicada en el distrito Belgrano, y reunió a vecinos, grupos de danzas folclóricas, ballets y fraternidades en una jornada cargada de color, música y tradiciones.

El encuentro artístico y cultural tuvo como objetivo poner en valor las expresiones culturales de las colectividades que forman parte de la vida cotidiana de Guaymallén. Durante la jornada se presentaron distintos grupos de danzas típicas y expresiones folclóricas que reflejan la riqueza cultural de Bolivia y su fuerte presencia en el departamento.

El cierre estuvo a cargo del grupo folclórico “Las Voces de mi Tierra” , que ofreció un repertorio de música andina y latinoamericana para acompañar la celebración comunitaria.

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Una fecha reconocida como de interés cultural en Guaymallén

Desde el año 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén declaró esta celebración de Interés Cultural, en reconocimiento al aporte de la comunidad boliviana al desarrollo social, cultural y comunitario del departamento.

La fecha se ha convertido en un espacio de encuentro que fortalece los lazos de integración y promueve el respeto por las distintas identidades culturales que conviven en Mendoza.

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El origen histórico del Día de la Madre Boliviana

La conmemoración remite a un hecho histórico ocurrido durante las luchas por la independencia de América Latina. El 27 de mayo de 1812, un grupo de mujeres cochabambinas protagonizó un acto de resistencia frente al avance de las fuerzas realistas comandadas por el general Goyeneche.

Muchas de ellas se atrincheraron en el cerro de San Sebastián y defendieron su ciudad hasta perder la vida, convirtiéndose en un símbolo de valentía, compromiso y lucha por la emancipación.

La gesta fue reconocida por el propio Manuel Belgrano, quien destacó el coraje y la entrega de aquellas mujeres en favor de la Revolución. A través de este tipo de celebraciones, Guaymallén reafirma su compromiso con la diversidad cultural y el reconocimiento de las comunidades que enriquecen la identidad del departamento.