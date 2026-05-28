Guaymallén avanza con obras en escuelas y espacios públicos a través de Entornos Escolares Seguros

El Municipio de Guaymallén , a través de su programa Entornos Escolares Seguros , continúa avanzando con un conjunto de intervenciones urbanas en distintos establecimientos educativos del departamento.

Las obras contemplan la construcción de nuevas veredas de hormigón, renovación de esquinas, cobertura de acequias para un descenso más seguro de alumnos, accesibilidad para sillas de ruedas, señalética, instalación de apeaderos e iluminación LED en todos los entornos escolares.

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Con las tareas finalizadas en la Escuela N° 1-709 Cordón del Plata, ubicada en el barrio IV Covimet de Rodeo de la Cruz, el municipio concluyó la edición IV del programa y dio inicio a la Etapa V .

En esta nueva etapa, las intervenciones comenzaron a ejecutarse en las escuelas:

Escuela Nº 4-175 Eduardo Jorge Chahla, de El Bermejo

Escuela Nº 1-694 Bernardo Razquin, de San Francisco del Monte

Desde el municipio explicaron que estas tareas están focalizadas en microzonas y tienen como principal objetivo mejorar la infraestructura urbana escolar y optimizar el entorno educativo inmediato de cada establecimiento.

Además, las obras incluyen mejoras en drenajes, remodelación de esquinas, cruces peatonales, puentes domiciliarios y puentes peatonales.

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También renovarán la plaza del barrio Higuerita

El programa alcanza además a plazas y espacios verdes cercanos a las escuelas.

En el caso de la Escuela Bernardo Razquin, la comuna avanza con la renovación integral de la plaza del barrio Higuerita, que contará con:

Playón deportivo

Pista de salud

Patio de juegos infantiles

Estos sectores estarán integrados por una red de veredas que conectarán distintas áreas recreativas, de descanso y actividad física.

Las zonas de juegos y salud tendrán superficies de caucho continuo de colores, lo que permitirá brindar mayor seguridad, accesibilidad e inclusión para vecinos y usuarios.

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Más escuelas beneficiadas por el programa en Guaymallén

A través de etapas anteriores, el municipio ya optimizó los entornos educativos de distintas instituciones del departamento, entre ellas:

Escuela Nº 1-060 Provincia de Córdoba

Martina Chapanay

Padre José Andrés Manzano

José Félix Bogado

Rosmary Scalabrella

Rinconcito de la Virgen

José Mercedes Argumedo

Desde la comuna destacaron que estas acciones buscan reforzar el compromiso con la comunidad educativa y mejorar las condiciones de seguridad, movilidad y calidad de vida de vecinos y estudiantes.