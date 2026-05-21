21 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén homenajea la música argentina con una versión especial de "Que se vengan los chicos"

La producción fue realizada junto a la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, el Coro de Niños de Guaymallén y la participación especial de Facundo Saravia y Eugenio Inchausti.

Que se vengan los chicos en Guaymallén.

"Que se vengan los chicos" en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

En el mes aniversario de Guaymallén, presentamos un audiovisual inédito realizado junto a la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, dirigida por Sergio Santi y Pablo Budini, y el Coro de Niños de Guaymallén, a cargo de Diego Vargas, con la participación especial en piano de Eugenio Inchausti -autor de la letra de la canción “Que se vengan los chicos”– y la voz de Facundo Saravia, ex integrante de Los Chalchaleros.

Fue realizado por el equipo de Producción Audiovisual de la Dirección de Cultura y Turismo de Guaymallén, en articulación con los elencos municipales, y grabado en el Teatro Independencia, constituyéndose en un material de gran valor artístico y cultural.

Lee además
Guaymallén saca a remate 12 autos y 30 motos alojadas en la Playa de Secuestros municipal

Guaymallén rematará 12 autos y 30 motos alojados en la playa de secuestros municipal
Guaymallén amplio los Puntos Verdes de reciclaje.

El plan que transforma residuos en trabajo e inclusión social en Guaymallén

Clásico del cancionero argentino en Guaymallén

“Que se vengan los chicos” es una canción clásica de la música infantil y folclórica argentina, compuesta por el músico Eugenio Inchausti. Fue editada por primera vez en 1969 por el famoso conjunto folclórico Los Arroyeños.

Inchausti cuenta que en la noche que nació su hijo Ignacio, salió del hospital con el corazón lleno y tarareando una melodía que no podía dejar de cantar. Mientras escribía la letra sobre su piano, imaginó un deseo: que al cumpleaños de Ignacio llegaran todos los niños del mundo. De allí surgió su inspiración para componer esta bella obra.

Gracias a la iniciativa de Sergio Santi, quien le comentó al autor su deseo de grabar la canción con la Orquesta de Guitarras, Inchausti se sumó a la iniciativa e invitó a su amigo, el músico Facundo Saravia. Ambos nos regalan su talento y generosidad en una producción artística única.

Embed - “Que se vengan los chicos”, junto a Eugenio Inchausti y Facundo Saravia

Temas
Seguí leyendo

Nuevo operativo de la Policía de Mendoza con secuestro masivo de motos

Intentó esquivar un perro y chocó contra el guardarraíl en Guaymallén

Guaymallén: inauguró su negocio hace un mes y se lo desvalijaron por completo

La miel fue protagonista en Dorrego y hubo apicultores premiados a nivel nacional

Una mujer sufrió lesiones tras el incendio de su vivienda en Guaymallén

Guaymallén reabrió su refugio para mujeres víctimas de violencia: cómo funciona y quiénes pueden acceder

Importante secuestro de droga y dinero en Guaymallén

Choque y fuga en Guaymallén: un motociclista quedó internado

LO QUE SE LEE AHORA
Newcom Ball en San Carlos para el 25 de mayo.

Newcom, carreras y actividades familiares para celebrar el 25 de Mayo

Las Más Leídas

El Congreso avanza con la reducción de los subsidios por Zona Fría. video

Ocho diputados mendocinos apoyaron el recorte a la Zona Fría: qué dijeron y cómo afecta a los usuarios locales

Explosión de un camión cisterna en Malargüe dejó una víctima fatal

Investigan una fuerte explosión en Malargüe que dejó dos muertos y un herido

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

El procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, firmó una resolución que establece límites estrictos

La decisión de la Justicia que modifica las búsquedas de personas en Mendoza

Insólito vuelco en Alta Montaña. 

Video: manejaba ebrio, volcó y le encontraron figuritas del Mundial por $17 millones