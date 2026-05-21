Guaymallén homenajea la música argentina con una versión especial de "Que se vengan los chicos"

"Que se vengan los chicos" en Guaymallén.

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Por Sitio Andino Departamentales







En el mes aniversario de Guaymallén, presentamos un audiovisual inédito realizado junto a la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, dirigida por Sergio Santi y Pablo Budini, y el Coro de Niños de Guaymallén, a cargo de Diego Vargas, con la participación especial en piano de Eugenio Inchausti -autor de la letra de la canción “Que se vengan los chicos”– y la voz de Facundo Saravia, ex integrante de Los Chalchaleros.

Fue realizado por el equipo de Producción Audiovisual de la Dirección de Cultura y Turismo de Guaymallén, en articulación con los elencos municipales, y grabado en el Teatro Independencia, constituyéndose en un material de gran valor artístico y cultural.

Clásico del cancionero argentino en Guaymallén “Que se vengan los chicos” es una canción clásica de la música infantil y folclórica argentina, compuesta por el músico Eugenio Inchausti. Fue editada por primera vez en 1969 por el famoso conjunto folclórico Los Arroyeños.

Inchausti cuenta que en la noche que nació su hijo Ignacio, salió del hospital con el corazón lleno y tarareando una melodía que no podía dejar de cantar. Mientras escribía la letra sobre su piano, imaginó un deseo: que al cumpleaños de Ignacio llegaran todos los niños del mundo. De allí surgió su inspiración para componer esta bella obra.

Gracias a la iniciativa de Sergio Santi, quien le comentó al autor su deseo de grabar la canción con la Orquesta de Guitarras, Inchausti se sumó a la iniciativa e invitó a su amigo, el músico Facundo Saravia. Ambos nos regalan su talento y generosidad en una producción artística única. Embed - “Que se vengan los chicos”, junto a Eugenio Inchausti y Facundo Saravia

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