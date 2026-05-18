Grave accidente vial en Guaymallén: un motociclista herido y una camioneta fugada

Un joven motociclista de 27 años sufrió heridas de consideración al ser embestido por una camioneta cuando circulaba por Guaymallén , en tanto que tras el accidente vial , el conductor del vehículo mayor aceleró y se escapó de la escena, por lo que ahora es intensamente buscado.

El siniestro ocurrió a las 2.20 de este lunes en el Acceso Este y la bajada hacia calle Elpidio González, en Guaymallén y el damnificado debió ser internado con politraumatismos varios. Su estado de salud sería estable, dijeron fuentes policiales.

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En tanto que ahora la policía busca testigos para intentar identificar la camioneta que participó del accidente vial y por ende detener a su conductor.

De acuerdo a las primeras pericias, la víctima manejaba una moto Rouser 135 cc por el Acceso Este hacia el oeste y al intentar abordar la bajada hacia calle Elpidio González, fue embestido de atrás por una camioneta.

El impacto fue a la altura de la lateral del Acceso Este, pero lo cierto es que, tras el choque, el conductor de la camioneta escapó de la escena.

El motociclista fue asistido por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado y luego derivado al hospital Central, donde quedó internado con politraumatismos varios por accidente vial.

En la escena del choque trabajó la Delegación Vial del Gran Mendoza y efectivos policiales de la jurisdicción, con el objetivo de esclarecer la mecánica del siniestro y encontrar testigos del hecho.