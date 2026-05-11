Accidente vial y alcoholemia positiva en San Martín: investigan un incidente previo

Un hombre de 47 años protagonizó un accidente vial en San Martín y al ser sometido al control de alcoholemia, el mismo arrojó 2,7 gramos de alcohol en sangre, por lo que el conductor fue demorado, en tanto que ahora la policía investiga un “incidente” previo al choque, según el relato de testigos.

El siniestro ocurrió a las 20 del domingo en Ruta 50 y Carril Miguez, en San Martín y el auto que protagonizó el siniestro fue un Ford Focus negro en el que, según esos testigos, viajaban varias personas.

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Al parecer momentos antes del choque hubo un “incidente” y allí el conductor habría intentado huir, chocando con un cartel. Esto, sumado a la alcoholemia, generó la "aprehensión" del conductor para ser sometido a un proceso contravencional.

Según las primeras pericias, momentos antes del accidente vial había ingresado al 911 un llamado que alertaba sobre un Ford Focus negro que estaba circulando de manera peligrosa por esa zona de San Martín.

Lo cierto es que cuando la policía llegó a la escena, encontró el accidente vial, detectando que el vehículo había chocado contra un cartel.

Mientras la policía comenzaba a realizar el procedimiento de rigor, apareciendo en escena varios vecinos, quienes manifestaron que, metros antes, el coche había protagonizado un “incidente”, por lo que el conductor intentó darse a la fuga y terminó chocando con el cartel mencionado. Esto ahora es investigado por los efectivos.

Lo cierto es que el dosaje de alcohol positivo complicó al conductor, quien ahora deberá afrontar una multa millonaria.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 12 de San Martín y Policía Vial.