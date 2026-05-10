Detuvieron en San Carlos a un hombre tras hallar a la adolescente que era buscada en Malargüe

Detuvieron y trasladaron a dependencias policiales al sujeto que se encontraba con la menor buscada.

Un operativo coordinado entre Investigaciones Malargüe y la Unidad Investigativa San Carlos de la Policía de Mendoza permitió encontrar sana y salva a una adolescente de 14 años que era buscada en el sur mendocino. La menor fue hallada en Eugenio Bustos junto a un hombre mayor de edad, quien quedó aprehendido a disposición judicial .

La rápida intervención de efectivos de la Unidad Investigativa San Carlos de la Policía de Mendoza permitió esclarecer en pocas horas una causa por averiguación de paradero que mantenía en alerta a autoridades judiciales y policiales del sur provincial y el Valle de Uco .

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De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza , la investigación se originó tras un pedido de colaboración emitido por personal de Investigaciones Malargüe, en el marco de una causa con intervención de la Unidad Fiscal de Malargüe. A partir de allí, se desplegaron tareas de inteligencia, relevamiento de datos y recorridas preventivas en distintos sectores del departamento de San Carlos .

El trabajo de campo realizado por los pesquisas permitió reconstruir parte de los movimientos de la adolescente de 14 años, estableciendo que habría arribado al Valle de Uco en compañía de un hombre mayor de edad.

Con el avance de las averiguaciones, los efectivos intensificaron las tareas en la localidad de La Consulta y posteriormente obtuvieron información precisa que indicaba que la menor se encontraba en inmediaciones de la plaza distrital de Eugenio Bustos.

El caso está a cargo de la Justicia de Malargüe

Ante la novedad, personal policial se trasladó de inmediato hacia el lugar señalado, logrando ubicar a la adolescente junto al sujeto mencionado en la investigación.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes. La menor quedó bajo resguardo y asistencia del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), mientras que el hombre mayor de edad quedó aprehendido y a disposición del Ministerio Público Fiscal de Malargüe, que ahora avanzará con las medidas judiciales de rigor para determinar las circunstancias del caso.