9 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael impulsa actividades gratuitas por el mes de la salud menstrual en barrios y distritos

El programa municipal Fluyendo salió a las calles de San Rafael y durante mayo llevará encuentros gratuitos a distintos barrios, bibliotecas y centros comunitarios.

Campaña de salud mentrual en San Rafael.

Campaña de salud mentrual en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del mes de la salud menstrual, el Municipio de San Rafael, a través del programa municipal Fluyendo, comenzó una serie de actividades de promoción, concientización y acompañamiento destinadas a visibilizar la importancia de la salud menstrual y reproductiva en la comunidad.

La primera jornada se desarrolló en el Kilómetro Cero de la ciudad, donde integrantes del programa brindaron información a vecinos y vecinas con el objetivo de generar conciencia, derribar mitos y acercar herramientas vinculadas al cuidado integral.

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Actividades gratuitas durante todo mayo en San Rafael

La agenda continuará a lo largo de todo el mes con encuentros gratuitos y abiertos a la comunidad en distintos barrios y distritos del departamento. Entre las próximas actividades, se destaca una jornada destinada a infancias y juventudes que se realizará el próximo lunes, de 17.00 a 20.00 horas, en la Biblioteca Mariano Moreno.

Además, el miércoles desde las 15.30 habrá un nuevo encuentro en el CIC del barrio El Sosneado, donde junto a profesionales de la Dirección de Salud se abordarán temas relacionados con alimentación, ciclo menstrual y bienestar integral.

“La información también es un derecho”

La coordinadora del espacio, Georgina Lauria, destacó la importancia de generar estos espacios comunitarios. “La información tiene que ver con el derecho a conocer nuestro cuerpo desde una óptica de salud integral. Son espacios abiertos y gratuitos para aprender, compartir y derribar tabúes”, expresó.

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