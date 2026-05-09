San Rafael impulsa actividades gratuitas por el mes de la salud menstrual en barrios y distritos

Campaña de salud mentrual en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







En el marco del mes de la salud menstrual, el Municipio de San Rafael, a través del programa municipal Fluyendo, comenzó una serie de actividades de promoción, concientización y acompañamiento destinadas a visibilizar la importancia de la salud menstrual y reproductiva en la comunidad.

La primera jornada se desarrolló en el Kilómetro Cero de la ciudad, donde integrantes del programa brindaron información a vecinos y vecinas con el objetivo de generar conciencia, derribar mitos y acercar herramientas vinculadas al cuidado integral.

Actividades gratuitas durante todo mayo en San Rafael La agenda continuará a lo largo de todo el mes con encuentros gratuitos y abiertos a la comunidad en distintos barrios y distritos del departamento. Entre las próximas actividades, se destaca una jornada destinada a infancias y juventudes que se realizará el próximo lunes, de 17.00 a 20.00 horas, en la Biblioteca Mariano Moreno.

Además, el miércoles desde las 15.30 habrá un nuevo encuentro en el CIC del barrio El Sosneado, donde junto a profesionales de la Dirección de Salud se abordarán temas relacionados con alimentación, ciclo menstrual y bienestar integral.

“La información también es un derecho” La coordinadora del espacio, Georgina Lauria, destacó la importancia de generar estos espacios comunitarios. “La información tiene que ver con el derecho a conocer nuestro cuerpo desde una óptica de salud integral. Son espacios abiertos y gratuitos para aprender, compartir y derribar tabúes”, expresó.