Clave para el sector ganadero: finalizaron las obras en la Ruta Provincial 171

Quedó oficialmente inaugurada la Ruta Provincial 171 , una obra que incluyó la reconstrucción de 34 kilómetros y que beneficiará no solo al tránsito diario, sino también al desarrollo ganadero del sur mendocino . Con una inversión superior a los $6.400 millones , se convirtió en la primera obra financiada con fondos del Resarcimiento .

Desde Real del Padre , el Gobierno de Mendoza dejó habilitada la renovada Ruta Provincial 171 , una vía estratégica que mejorará la conectividad entre San Rafael , General Alvear, Malargüe y el Este provincial . La obra también complementa los trabajos de pavimentación que se realizan sobre la Ruta 153 .

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La inauguración llega en plena Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas y representa una noticia significativa para el sector productivo del sur provincial . El corredor vial conecta de manera directa con la Ruta Nacional 7 , en Santa Rosa , y fortalece el traslado de mercadería, hacienda y producción regional .

Además, la mejora impacta directamente en la actividad ganadera mendocina, especialmente en una zona donde se concentra gran parte del stock bovino de la provincia, estimado en unas 40 mil cabezas de ganado.

Para miles de mendocinos y transportistas, la nueva traza también ofrecerá una alternativa vial más ágil hacia el noreste provincial, evitando en muchos casos el tránsito por la Ruta Nacional 40.

La obra abarcó el tramo comprendido entre Monte Comán y la Ruta Nacional 143, a pocos kilómetros de General Alvear, pasando por Real del Padre. Los trabajos incluyeron la reconstrucción integral del pavimento, demarcación horizontal, nueva señalización vertical, recuperación de banquinas y colocación de guardarraíles.

Según informó el Gobierno provincial, la inversión total ascendió a $6.420.368.940,38 y fue financiada exclusivamente con recursos provenientes del Fondo del Resarcimiento.