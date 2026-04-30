Emir Andraos abrió el período legislativo en Tunuyán con un fuerte mensaje de gestión: "Cumplimos con lo que prometimos"

Con un mensaje atravesado por la idea de la “palabra cumplida” como forma de gobernar, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos , encabezó su discurso anual ante el Honorable Concejo Deliberante , autoridades y vecinos, donde realizó un extenso balance de gestión con foco en obra pública, vivienda, inclusión, desarrollo, modernización del Estado, transparencia y orden financiero.

Antes de comenzar su exposición, se proyectó un video con fragmentos de su discurso del año pasado , en el que había asumido públicamente el compromiso de finalizar obras nacionales que habían quedado paralizadas.

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Esta vez, aquella promesa volvió a escena, pero acompañada por resultados concretos: jardines maternales inaugurados, nuevas cuadras de asfalto ejecutadas y la entrega de las primeras viviendas del barrio Bordelongue .

“Qué bueno volver a este lugar sabiendo que cumplimos con lo que prometimos. Qué bueno volver acá sabiendo que honramos el valor de la palabra” , expresó al iniciar su mensaje.

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Bordelongue, viviendas y obra pública

Uno de los puntos más destacados del discurso fue la entrega de las primeras 69 viviendas del barrio Bordelongue, dentro de un proyecto habitacional de 300 casas que había quedado paralizado y que finalmente fue retomado por el municipio con recursos propios.

“Hay obras que tienen historia. Que tienen espera. Que tienen nombres. Y ahí aparece Bordelongue”, sostuvo Andraos al dedicar uno de los tramos más emotivos de su exposición. Además, remarcó la urbanización de más de 500 lotes, obras de agua, cloacas e infraestructura básica que hoy benefician a más de 3.500 vecinos.

En materia de obra pública, el jefe comunal también repasó pavimentaciones, redes de servicios, mejoras urbanas, intervenciones en espacios públicos, obras en el Manzano Histórico y refuncionalización de edificios municipales.

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Empleo, educación y desarrollo social

En el plano productivo, Andraos destacó programas como Tunuyán Emprende, la Bolsa de Empleo Municipal, el Programa de Empleo Independiente, el Banco de Herramientas y la Escuela de Oficios.

“La Escuela de Oficios no es un curso más. Es una política pública que vincula formación con empleo real”, afirmó. También repasó acciones vinculadas a becas estudiantiles, jardines maternales, programas de primera infancia, adultos mayores, deporte, cultura e inclusión.

Uno de los anuncios más importantes fue la creación de un área interdisciplinaria de salud mental destinada a acompañar problemáticas de la comunidad educativa desde una mirada territorial e integral.

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Modernización, transparencia y orden financiero en Tunuyán

Durante otro tramo de su exposición, el intendente destacó los avances en modernización del Estado, entre ellos la implementación del expediente digital, el portal de proveedores, la digitalización de más de 2.250 expedientes y más de 1.500 trámites virtuales.

Además, subrayó la certificación IRAM ISO 9001:2015 obtenida por el municipio y puso el foco en la transparencia administrativa. “La transparencia es la base de esa confianza. Y la confianza es lo que sostiene todo lo demás”, afirmó.

En materia financiera, Andraos reveló que durante 2025 el municipio ejecutó más de 38 mil millones de pesos, mantuvo un gasto en personal del 44% y destinó casi 8 mil millones a obra pública. También destacó que la rendición del ejercicio 2024 fue aprobada por el Honorable Tribunal de Cuentas “sin observaciones y sin multas”.

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“En Tunuyán, el proyecto sigue”

Sobre el cierre, el jefe comunal trazó una mirada crítica sobre el contexto nacional y el rol que hoy cumplen los municipios frente a la falta de respuestas de otros niveles del Estado.

“No nos detuvimos a reclamar lo que nos correspondía: avanzamos aun cuando podíamos frenar. No nos interesa jugar el rol de víctimas: pusimos el cuerpo y la capacidad para conseguir nuestros objetivos”, manifestó. Finalmente, volvió al eje que atravesó toda su exposición y dejó una definición política de cara a lo que viene.

“Este departamento funciona, y funciona bien. Está bien cuidado. No hubo magia, hubo eficiencia, responsabilidad y cumplimiento. En Tunuyán, el proyecto sigue”.