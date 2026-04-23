Inauguraron la biblioteca de la Escuela Municipal de Idiomas en Tunuyán

En el marco del Día Mundial del Libro y del Idioma, la Escuela Municipal de Idiomas inauguró su biblioteca en la sede que funciona en la Universidad Champagnat de Tunuyán, con el objetivo de ampliar las herramientas de aprendizaje y fomentar el acceso a la lectura.
Del acto participaron el intendente Emir Andraos; el jefe de Gabinete, Matías Musso; la directora de Educación, Andrea Rodríguez; la directora de la institución, Cristiane Moyano; la profesora de francés Claudia Muntzell, además de estudiantes y miembros de la comunidad educativa.
Durante la presentación, el intendente destacó el valor de la Escuela Municipal de Idiomas como una propuesta abierta a toda la comunidad, que permite acercar herramientas culturales, personales y laborales a vecinos que antes no tenían acceso a este tipo de formación.
En ese sentido, celebró la apertura de la biblioteca como una forma de sumar nuevos recursos y potenciar el programa educativo.
Un proyecto impulsado por estudiantes de Tunuyán
La iniciativa surgió a partir de una propuesta de alumnas del nivel 4 de francés del ciclo anterior, actualmente cursando el nivel 5. El proyecto fue impulsado por un grupo de estudiantes que comenzó a imaginar este espacio como una manera de acercar materiales de lectura y estudio a la comunidad educativa.
A partir de ese trabajo, lograron reunir, clasificar y registrar un fondo inicial de aproximadamente 750 ejemplares, gracias al aporte de alumnos, docentes y colegas vinculados a la enseñanza de idiomas y la literatura.
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Convocatoria a la comunidad de Tunuyán
Desde la institución destacaron que esta primera etapa también busca abrir el espacio a la comunidad. En ese marco, convocaron a vecinos que tengan libros de idiomas, literatura u otros materiales a donarlos, con el objetivo de ampliar el catálogo disponible.
Además, el proyecto prevé nuevas actividades a futuro, como cine en otros idiomas, prácticas de fonética y encuentros de lectura abiertos. De esta manera, la biblioteca inicia su recorrido como un espacio de consulta y préstamo, pero también como un punto de encuentro cultural dentro de la comunidad educativa.