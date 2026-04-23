Inauguraron la biblioteca de la Escuela Municipal de Idiomas en Tunuyán

En el marco del Día Mundial del Libro y del Idioma , la Escuela Municipal de Idiomas inauguró su biblioteca en la sede que funciona en la Universidad Champagnat de Tunuyán , con el objetivo de ampliar las herramientas de aprendizaje y fomentar el acceso a la lectura.

Del acto participaron el intendente Emir Andraos ; el jefe de Gabinete, Matías Musso; la directora de Educación, Andrea Rodríguez; la directora de la institución, Cristiane Moyano; la profesora de francés Claudia Muntzell, además de estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

¿Querés aprender algo nuevo? Mirá todos los talleres que hay en el Valle de Uco

Durante la presentación, el intendente destacó el valor de la Escuela Municipal de Idiomas como una propuesta abierta a toda la comunidad, que permite acercar herramientas culturales, personales y laborales a vecinos que antes no tenían acceso a este tipo de formación.

En ese sentido, celebró la apertura de la biblioteca como una forma de sumar nuevos recursos y potenciar el programa educativo .

Un proyecto impulsado por estudiantes de Tunuyán

La iniciativa surgió a partir de una propuesta de alumnas del nivel 4 de francés del ciclo anterior, actualmente cursando el nivel 5. El proyecto fue impulsado por un grupo de estudiantes que comenzó a imaginar este espacio como una manera de acercar materiales de lectura y estudio a la comunidad educativa.

A partir de ese trabajo, lograron reunir, clasificar y registrar un fondo inicial de aproximadamente 750 ejemplares, gracias al aporte de alumnos, docentes y colegas vinculados a la enseñanza de idiomas y la literatura.

image

Convocatoria a la comunidad de Tunuyán

Desde la institución destacaron que esta primera etapa también busca abrir el espacio a la comunidad. En ese marco, convocaron a vecinos que tengan libros de idiomas, literatura u otros materiales a donarlos, con el objetivo de ampliar el catálogo disponible.

Además, el proyecto prevé nuevas actividades a futuro, como cine en otros idiomas, prácticas de fonética y encuentros de lectura abiertos. De esta manera, la biblioteca inicia su recorrido como un espacio de consulta y préstamo, pero también como un punto de encuentro cultural dentro de la comunidad educativa.