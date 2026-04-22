Tunuyán convoca a audiciones para su obra de Vacaciones de Invierno

A través de la Dirección de Cultura, quedaron abiertas las inscripciones para participar de las audiciones de la tradicional obra de Vacaciones de Invierno en Tunuyán.
La convocatoria en Tunuyán está dirigida a mayores de 14 años con conocimientos en danza, canto y teatro. Las audiciones serán el 25 de abril.
A través de la Dirección de Cultura, quedaron abiertas las inscripciones para participar de las audiciones de la tradicional obra de Vacaciones de Invierno en Tunuyán.
Se trata de una propuesta teatral que se sostiene año tras año como parte de la agenda cultural del departamento, con el objetivo de acercar el arte a chicos y grandes durante el receso invernal.
Las audiciones se desarrollarán el sábado 25 de abril en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano. La acreditación comenzará a las 7 horas y las personas inscriptas deberán presentarse con su DNI.
La obra de Vacaciones de Invierno se ha consolidado como una de las propuestas culturales más esperadas por las familias del Valle de Uco. Se trata de una producción íntegramente municipal que no solo ofrece espectáculos accesibles, sino que también pone en valor el talento local sobre el escenario, con artistas del propio departamento.