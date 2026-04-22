Tunuyán convoca a audiciones para su obra de Vacaciones de Invierno

Vacaciones de invierno en Tunuyán

Por Sitio Andino Departamentales







A través de la Dirección de Cultura, quedaron abiertas las inscripciones para participar de las audiciones de la tradicional obra de Vacaciones de Invierno en Tunuyán.

Se trata de una propuesta teatral que se sostiene año tras año como parte de la agenda cultural del departamento, con el objetivo de acercar el arte a chicos y grandes durante el receso invernal.

Quiénes pueden participar en Tunuyán La convocatoria está destinada a personas mayores de 14 años que residan en Tunuyán y cuenten con conocimientos básicos en danza, canto y teatro.

Las inscripciones se realizan de manera online y estarán habilitadas hasta el viernes 24 de abril a las 12 horas.

Link de inscripción: https://forms.gle/K2ETQ1jv7pbTiVHu6 image Cuándo serán las audiciones en Tunuyán Las audiciones se desarrollarán el sábado 25 de abril en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano. La acreditación comenzará a las 7 horas y las personas inscriptas deberán presentarse con su DNI.

Una propuesta que ya es un clásico La obra de Vacaciones de Invierno se ha consolidado como una de las propuestas culturales más esperadas por las familias del Valle de Uco. Se trata de una producción íntegramente municipal que no solo ofrece espectáculos accesibles, sino que también pone en valor el talento local sobre el escenario, con artistas del propio departamento.

Embed - Vacaciones de Invierno en Tunuyán: convocan a artistas para la obra en el Auditorio