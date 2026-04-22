22 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán convoca a audiciones para su obra de Vacaciones de Invierno

La convocatoria en Tunuyán está dirigida a mayores de 14 años con conocimientos en danza, canto y teatro. Las audiciones serán el 25 de abril.

Vacaciones de invierno en Tunuyán

Vacaciones de invierno en Tunuyán

Por Sitio Andino Departamentales

A través de la Dirección de Cultura, quedaron abiertas las inscripciones para participar de las audiciones de la tradicional obra de Vacaciones de Invierno en Tunuyán.

Se trata de una propuesta teatral que se sostiene año tras año como parte de la agenda cultural del departamento, con el objetivo de acercar el arte a chicos y grandes durante el receso invernal.

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Quiénes pueden participar en Tunuyán

  • La convocatoria está destinada a personas mayores de 14 años que residan en Tunuyán y cuenten con conocimientos básicos en danza, canto y teatro.
  • Las inscripciones se realizan de manera online y estarán habilitadas hasta el viernes 24 de abril a las 12 horas.
  • Link de inscripción: https://forms.gle/K2ETQ1jv7pbTiVHu6
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Cuándo serán las audiciones en Tunuyán

Las audiciones se desarrollarán el sábado 25 de abril en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano. La acreditación comenzará a las 7 horas y las personas inscriptas deberán presentarse con su DNI.

Una propuesta que ya es un clásico

La obra de Vacaciones de Invierno se ha consolidado como una de las propuestas culturales más esperadas por las familias del Valle de Uco. Se trata de una producción íntegramente municipal que no solo ofrece espectáculos accesibles, sino que también pone en valor el talento local sobre el escenario, con artistas del propio departamento.

Embed - Vacaciones de Invierno en Tunuyán: convocan a artistas para la obra en el Auditorio

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