Tunuyán mostró su potencial turístico ante más de 2.000 agentes de viajes de todo el país

El Municipio de Tunuyán participó del 51° Congreso de Agentes de Viajes , organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) , uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel nacional.

La actividad se desarrolló los días 28 y 29 de mayo en el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza y reunió a miles de profesionales vinculados al turismo, agencias de viajes, organismos públicos y empresas privadas.

En esta edición, Tunuyán contó con un espacio de promoción turística brindado por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) , desde donde pudo exhibir sus principales atractivos ante referentes del sector de todo el país.

La directora de Turismo de Tunuyán, Elizabeth Marincak , destacó la importancia de participar en este tipo de encuentros para fortalecer la promoción del destino.

“Los agentes de viajes son los intermediarios por excelencia entre el destino y los turistas. Que más de 2.000 agentes de todo el país tengan de primera mano la información turística y la oferta integrada público-privada de nuestro destino es una acción promocional muy efectiva”, expresó.

Además, agradeció el acompañamiento de la provincia y el interés mostrado por numerosos operadores turísticos en incorporar a Tunuyán dentro de sus propuestas comerciales.

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Un destino en constante crecimiento

Con una infraestructura que supera las 4.000 plazas de alojamiento y más de 190 prestadores turísticos registrados, Tunuyán continúa consolidándose como uno de los principales destinos del Valle de Uco.

Su propuesta combina:

Enoturismo

Gastronomía de nivel internacional

Turismo de aventura

Naturaleza y montaña

Experiencias al aire libre

Esta diversidad permite atender distintos perfiles de visitantes y ofrecer alternativas adaptadas a diferentes presupuestos y preferencias.

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Contacto directo con operadores y prensa especializada

Durante las dos jornadas de trabajo, el equipo técnico de la Dirección de Turismo mantuvo reuniones y espacios de asesoramiento con agentes de viajes provenientes de Jujuy, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

Asimismo, periodistas especializados en turismo se acercaron al stand para conocer las novedades del destino y generar futuras acciones de difusión.

Una estrategia para seguir posicionando a Tunuyán

Desde el municipio destacaron que la participación en este tipo de congresos forma parte de una estrategia de promoción sostenida que busca fortalecer el posicionamiento de Tunuyán en los principales mercados turísticos del país.

El objetivo es continuar ampliando la llegada del destino a nuevos visitantes y consolidar al departamento como una de las propuestas más completas y atractivas de Mendoza.