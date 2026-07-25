Boxeo, la Velada del Año 6: qué argentinos pelean, horario y dónde verla

Gastón Edul y Edu Agirre boxean en La Velada del Año 6.

La Velada del Año 6 , el multitudinario evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos , se realizará este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla , España.

La sexta edición contará con diez combates , la cartelera más extensa de la historia del evento, y tendrá una importante presencia argentina: Gastón Edul, Lit Killah, Gero Arias y Angie Velasco subirán al ring para enfrentarse a figuras de España y Latinoamérica.

La transmisión comenzará a las 14, hora argentina , y podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok .

El periodista deportivo Gastón Edul protagonizará uno de los enfrentamientos más esperados de la jornada ante el español Edu Aguirre .

La previa estuvo atravesada por la rivalidad futbolística entre Argentina y España y por la identificación pública de ambos periodistas con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, respectivamente.

Lit Killah vs. Kidd Keo

El cantante argentino Lit Killah tendrá su primera experiencia sobre un ring frente al rapero español Kidd Keo.

El combate genera una gran expectativa debido a la popularidad internacional de ambos artistas y al exigente entrenamiento que realizaron durante los últimos meses.

Gero Arias vs. ViruZz

El influencer argentino Gero Arias se enfrentará a ViruZz, uno de los participantes con mayor experiencia dentro de La Velada del Año.

Arias llega al evento luego de atravesar una importante preparación y transformación física. Del otro lado estará un rival que ya participó en anteriores ediciones y conoce lo que significa competir frente a una audiencia multitudinaria.

Angie Velasco vs. Alondrissa

La creadora de contenido Angie Velasco será la única representante femenina argentina de esta edición.

Su rival será la puertorriqueña Alondrissa, una de las figuras más populares de TikTok y el streaming latinoamericano. El combate aparece como uno de los principales cruces internacionales de la noche.

Todos los combates de boxeo de La Velada del Año 6

La cartelera estará compuesta por los siguientes enfrentamientos:

Fabiana Sevillano vs. La Parce.

Clerss vs. Natalia MX.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.

ViruZz vs. Gero Arias.

Alondrissa vs. Angie Velasco.

Lit Killah vs. Kidd Keo.

Samy Rivers vs. RoRo.

Plex vs. Fernanfloo.

IlloJuan vs. TheGrefg.

El duelo entre IlloJuan y TheGrefg será uno de los principales atractivos de la jornada, debido a que ambos se encuentran entre los creadores de contenido más populares de España.

Shows musicales y una producción multitudinaria

Además de los enfrentamientos, La Velada del Año volverá a combinar boxeo, música y entretenimiento con una producción de gran escala.

Los artistas anunciados para presentarse durante la jornada son Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK & La Pantera.

El evento reunirá a decenas de miles de personas en La Cartuja y buscará volver a congregar a millones de espectadores conectados simultáneamente desde distintas partes del mundo.

A qué hora comienza La Velada del Año 6

La transmisión comenzará el sábado 25 de julio a las 14 de Argentina, mientras que en España iniciará a las 19.

No existe un horario definido para la finalización del evento, ya que su duración dependerá de los combates, los intervalos y las actuaciones musicales. En las ediciones anteriores, la transmisión se extendió durante varias horas.

Dónde ver La Velada del Año 6 en vivo

La totalidad del evento podrá verse en vivo y de manera gratuita mediante las plataformas oficiales de Ibai Llanos:

Twitch: canal oficial de Ibai Llanos.

canal oficial de Ibai Llanos. YouTube: canal oficial de Ibai Llanos.

canal oficial de Ibai Llanos. TikTok: cuenta oficial de Ibai Llanos.

La cobertura incluirá la previa, las presentaciones de los participantes, los ingresos al ring, los diez combates y los espectáculos musicales.