Julián Álvarez podría volver a la Premier League: la propuesta que analiza Arsenal

Luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección de fútbol de Argentina , Julián Álvarez comenzó a definir su futuro a nivel clubes. En medio de una relación cada vez más tensa con el Atlético de Madrid , el delantero aparece en la órbita de algunos de los equipos más poderosos de Europa.

El Barcelona es uno de los principales interesados en contratar al atacante argentino. Sin embargo, las diferencias entre las dirigencias y la negativa del conjunto madrileño a reforzar a un rival directo de La Liga complicarían la operación. Julián tiene contrato con el Atlético hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros .

Ante este escenario, el Arsenal estaría dispuesto a avanzar con una propuesta millonaria para llevarse al delantero.

De acuerdo con informaciones publicadas en Inglaterra y España, el equipo londinense analiza presentar una oferta cercana a los 100 millones de euros , además de incluir en la negociación el pase de Viktor Gyökeres .

The Times señaló que Julián es uno de los principales objetivos del entrenador Mikel Arteta y que el Arsenal podría utilizar al goleador sueco como parte de pago. Por su parte, el diario español AS aseguró que la propuesta alcanzaría los 100 millones de euros más el traspaso del atacante.

Por ahora, se trata de una versión del mercado de pases y no existe un acuerdo anunciado entre los clubes.

El Atlético de Madrid podría mostrarse más dispuesto a negociar con una institución extranjera que con el Barcelona, debido a que el Arsenal no compite directamente con el conjunto colchonero en el campeonato español. Sin embargo, distintas publicaciones sostienen que la prioridad de Julián sería permanecer en España.

Viktor Gyökeres, la figura que podría entrar en la negociación

Gyökeres llegó al Arsenal en 2025 procedente del Sporting de Lisboa. La transferencia fue acordada por una cifra inicial de 65,8 millones de euros, con otros 10,3 millones sujetos al cumplimiento de diferentes objetivos.

El delantero sueco tiene actualmente un valor de mercado estimado en 65 millones de euros, según Transfermarkt.

Durante su primera temporada en Inglaterra se convirtió en una pieza importante del equipo de Arteta, que conquistó la Premier League 2025/26 y llegó a la final de la Champions League. En el partido decisivo del torneo europeo, el Arsenal igualó 1-1 con el Paris Saint-Germain y cayó por 4-3 en la definición por penales.

Julián Álvarez expresó su deseo de ser transferido

Las versiones sobre una posible salida cobraron fuerza luego de las declaraciones realizadas por el argentino durante el Mundial.

“Hablé con gente del club y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, expresó Julián después del partido de la Selección argentina frente a Austria.

Sus palabras incrementaron la tensión con la dirigencia del Atlético de Madrid y alimentaron el interés de Barcelona y Arsenal. No obstante, el club español mantiene una posición firme y solo estaría dispuesto a desprenderse del delantero mediante una operación beneficiosa.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

Un eventual traspaso al Arsenal significaría el regreso de Julián Álvarez a la Premier League, donde tuvo un destacado paso por el Manchester City entre 2022 y 2024.

El argentino disputó 103 partidos en todas las competiciones y convirtió 36 goles con el equipo dirigido por Pep Guardiola. De ese total, jugó 67 encuentros y anotó 20 tantos en la Premier League.

Durante sus dos temporadas en Manchester consiguió seis títulos importantes: dos Premier League, una Champions League, una FA Cup, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Ahora, el Arsenal pretende aprovechar su experiencia en el fútbol inglés y prepara una ofensiva para quedarse con uno de los delanteros más buscados del mercado europeo.