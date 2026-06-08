8 de junio de 2026
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Sitio Andino
Lavalle

Lavalle recibirá una nueva edición de la Fiesta Provincial del Envero

La iniciativa impulsada por el Municipio de Lavalle y el EMETUR busca fortalecer el vínculo entre producción, turismo, gastronomía e identidad local.

Aceite de oliva en Lavalle.

Aceite de oliva en Lavalle.

Por Sitio Andino Departamentales

Lavalle fue elegida como sede de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Envero, uno de los eventos más importantes vinculados a la producción olivícola mendocina. La propuesta se desarrollará los días 12 y 13 de junio en el Parque Nativo y la Casa de la Cultura Juanita Vera, en Tulumaya.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Lavalle y del Ente Provincial de Turismo (EMETUR), que trabajan de manera conjunta para ofrecer una experiencia que combine producción, gastronomía, turismo y cultura.

La celebración forma parte del calendario turístico y productivo impulsado por el programa Mendoza Oliva Bien, una iniciativa que busca poner en valor la actividad olivícola, sus paisajes, su patrimonio y las experiencias asociadas al sector.

El nombre del evento hace referencia al envero, la etapa en la que la aceituna comienza a cambiar de color durante su proceso de maduración, uno de los momentos más importantes para los productores.

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Jornadas técnicas para productores y estudiantes en Lavalle

Las actividades comenzarán el viernes 12 de junio, de 10.00 a 16.00 horas, con una jornada destinada a productores, estudiantes y público interesado en la actividad olivícola.

Durante la mañana se desarrollarán diferentes charlas técnicas sobre monitoreo de plagas y residuos en olivos, enfermedades que afectan al cultivo y elaboración de aceitunas de mesa.

Además, por la tarde se realizará el Concurso de Jóvenes Catadores, una iniciativa que busca promover el conocimiento y la valoración de los aceites de oliva entre las nuevas generaciones.

La jornada finalizará con la premiación de los participantes y el cierre de las actividades académicas.

Gastronomía, turismo y degustaciones

El sábado 13 de junio, entre las 12.00 y las 18.00 horas, la Casa de la Cultura Juanita Vera abrirá sus puertas para recibir al público en una jornada especialmente dedicada a la gastronomía y al turismo vinculado al olivo.

Uno de los principales atractivos será la exposición de 19 stands de almazaras y emprendimientos olivícolas provenientes de distintos puntos de Mendoza, donde los visitantes podrán degustar y adquirir aceites de oliva y productos regionales.

Entre los participantes estarán Cavas de Lunlunta, Aluhe, Oliodioro, Libanti, Familia Antonietti, Molua, Asolmen IG Mendoza, INTA, Oliver Cooks, De Autor, Corazón de Lunlunta, Quatrolivas, Nobile, Templo Oliva, Atilio Avena, San Martín, El Zampal y La Portada.

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Clases de cocina y paseo de artesanos

La propuesta también incluirá clases de cocina en vivo, donde chefs y especialistas compartirán recetas elaboradas con aceite de oliva, uno de los productos insignia de Mendoza.

A ello se sumarán patios gastronómicos y un paseo de artesanos, generando un espacio pensado para disfrutar en familia y conocer la riqueza productiva y cultural de la región.

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Producción, identidad y desarrollo turístico

Desde la organización destacaron que la Fiesta Provincial del Envero busca consolidar el vínculo entre producción, cultura y turismo, promoviendo nuevas experiencias para mendocinos y visitantes.

En este marco, también se trabaja en la incorporación de recursos característicos de Lavalle, como el algarrobo, debido a su potencial gastronómico, cultural y turístico.

De esta manera, el departamento continúa fortaleciendo su perfil como destino turístico y productivo, al tiempo que contribuye a la valorización de una de las actividades económicas más representativas de Mendoza.

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