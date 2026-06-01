1 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Polémica por presuntos alquileres de viviendas sociales en Tunuyán

Las publicaciones apuntaban a viviendas del Barrio Bordelongue. La comuna de Tunuyán respondió mediante un video oficial y denunció una campaña de desinformación.

Barrio Bordelongue en el departamento de Tunuyán.

Barrio Bordelongue en el departamento de Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Una publicación difundida en redes sociales que ofrecía en alquiler viviendas sociales generó una fuerte polémica en Tunuyán y despertó cuestionamientos por parte de vecinos sobre los controles y el destino de este tipo de inmuebles.

La situación tomó repercusión rápidamente en plataformas digitales, donde numerosos usuarios expresaron su malestar ante la posibilidad de que viviendas construidas con fines sociales estuvieran siendo utilizadas para alquileres particulares.

Embed - Polémica en Tunuyán por supuesto alquiler de casas del Bodelongue y Los Cerezos

La respuesta del Municipio de Tunuyán

Frente a la creciente controversia, el Municipio de Tunuyán salió a responder públicamente a través de un video difundido en sus canales oficiales. Desde la comuna calificaron las publicaciones como "fake news" y aseguraron que la información difundida no se corresponde con la realidad de las viviendas ubicadas en el Barrio Bordelongue.

Además, sostuvieron que se trata de intentos de desinformación impulsados por sectores opositores con el objetivo de generar confusión y malestar entre los vecinos.

Malestar y debate en redes sociales

La publicación original provocó una fuerte reacción en la comunidad. Muchos usuarios plantearon dudas sobre los mecanismos de control que existen para garantizar que las viviendas sociales sean utilizadas por sus adjudicatarios y no con fines comerciales.

Qué dicen desde Obras Públicas

Ante la repercusión que alcanzó el caso, desde el área de Obras Públicas brindaron explicaciones sobre la situación y rechazaron las versiones que circularon en redes sociales.

La palabra del director de Obras Públicas Valerio Romanini respecto de las acusaciones y la respuesta oficial del Municipio.

Embed - Romanini desmintió el alquiler de casas y advirtió que quien lo haga "se someterá a perderla"

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